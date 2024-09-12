تعرف على آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

آخر أخبار ضوابط العمرة 2024.. تواصل السلطات السعودية بشكل مكثف وضع مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم أداء مناسك العمرة، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان سلامة الحجاج والمعتمرين، خصوصاً في ظل التحديات الصحية العالمية والتطورات التقنية.

وكان من ضمن آخر أخبار ضوابط العمرة 2024، قيام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، باعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري، ولهذا الموجز يرصد لكم آخر أخبار ضوابط العمرة 2024.

وتشمل القواعد وضوابط العمرة 2024 والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، الآتي:

ضوابط العمرة 2024

يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة. أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام. تضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 متر) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم. يجب أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

ومن أبرز المستجدات الواردة بـ آخر أخبار ضوابط العمرة 2024 هي الآتي:

مستجدات ضوابط العمرة 2024

ضرورة توافر عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره. التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين. أن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة على البوابة المصرية للعمرة متضمناً صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

كما تقرر عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، حيث تضمنت الشروط الخاصة لرحلات العمرة البرى الآتي أيضًا:

التزام شركات السياحة بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة فيما يخص نوع المركبات السياحية والسائقين.

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ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الضوابط أيضاً القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

كما تم إلتزام الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتنفيذ منظومة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين لضمان مستوى أداء الشركات السياحية وتقديمها لأفضل الخدمات للمواطنين وتحسن جودتها بشكل مستمر وذلك من خلال العقد الإلكتروني التفاعلي على البوابة المصرية للعمرة، إلى جانب التزام شركات السياحة المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التى تسمح لحاملها بأداء العمرة، بإدراج بيانات الإقامة والتواصل للمواطن وتاريخ السفر والعودة على البوابة المصرية للعمرة، وأن يتم إرسال رسالة نصية SMS متضمنة الرابط الخاص بالعقد الإلكتروني على هاتف المعتمر المرتبط بالرقم القومي الخاص به متضمنه تفاصيل البرنامج بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

ومن بين آخر أخبار ضوابط العمرة 2024، فقد اشتملت الضوابط، هذا العام، على الآتي:

زيادة مبلغ التأمين المؤقت التي تقوم شركة سياحة بسداده، وذلك بهدف ضمان وجود ضمان مالي مناسب يتوافق مع الظروف الراهنة وكذا لضمان تغطية برنامج الرحلة للمعتمر حال عدم التزام الشركة بتنفيذ البرنامج المتفق عليه.

وضع قواعد لتنظيم عمل الوكلاء وشركات الطيران الخاصة، إضافة إلى التعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة.

وشمل آخر أخبار ضوابط العمرة 2024 الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021، والذي يمنح شركات السياحة المرخصة وحدها حق تنظيم رحلات العمرة، وذلك بهدف مكافحة السماسرة والكيانات غير الشرعية وضمان تنفيذ رؤية الدولة المصرية وحماية حقوق المعتمرين وشركات السياحة في نفس الوقت.

ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

كما قامت وزارة السياحة والآثار، بمناشدة كافة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1446هـ حتى لا تقع أي شركة تحت طائلة القانون وحفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، لخروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوىن وأيضًا، عدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين خارج البلاد وحتى لا يتعرضوا للنصب من قبل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية.

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