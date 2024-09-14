عمرة المولد النبوي الشريف 2024.. أسعار تذاكر العمرة للموسم الجديد

يستعد العديد من الأشخاص لأداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، باحثين عن أفضل أسعار تذاكر العمرة للموسم الجديد, خاصة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، 12 ربيع الأول 1446هـ.

أسعار تذاكر العمرة للموسم الجديد 2024

أثارت أسعار رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 1446هـ اهتمام الكثيرين، لذا ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار تذاكر العمرة للموسم الجديد, والتي من المتوقع تنطلق أولى رحلات عمرة المولد النبوي الشريف خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر.

تفاوتت أسعار رحلات العمرة وفقًا للمدة ونوع الخدمة المقدمة. تتراوح أسعار العمرة الاقتصادية، التي تشمل إقامة لمدة 12 يومًا في غرفة تستوعب 3 إلى 4 أفراد، بين 35 ألف و60 ألف جنيه, بينما تبدأ أسعار عمرة الخمس نجوم من 35 ألف جنيه وقد تصل إلى 60 ألف جنيه للغرفة التي تستوعب 4 أفراد.

عمرة المولد النبوي الشريف 2024

أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف 2024

سيحل المولد النبوي الشريف في هذا العام يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، حسبما أعلنت دار الإفتاء المصرية, أعلنت شركة مصر للطيران عن الأسعار التالية لتذاكر العمرة:

تبدأ الأسعار من 11 ألف جنيه لخطوط السفر بين القاهرة وجدة أو الطائف.

تصل الأسعار إلى 11,500 جنيه لخطوط السفر بين القاهرة وجدة والطائف، وكذلك بين القاهرة والمدينة المنورة.

يبلغ سعر تذاكر السفر لخطوط بين القاهرة والطائف والمدينة المنورة 12 ألف جنيه.

تصل أسعار تذاكر السفر بين القاهرة والمدينة المنورة وجدة أو الطائف إلى 13 ألف جنيه.

أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف 2024

أكدت مصر للطيران أن هذه الأسعار سارية حتى نهاية أكتوبر، مع إمكانية مراجعتها وتحديثها لاحقاً.

ضوابط العمرة 1446هـ

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يمكن للزوار من خارج المملكة أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي عبر التقديم للحصول على التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة «نسك».

كما تلتزم شركات السياحة بالضوابط الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة المصرية والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية, ويجب على المعتمرين تأكيد حجز تذاكر السفر الخاصة بهم والاحتفاظ بها قبل التوجه إلى المطار.

اقرأ أيضًا: تعرف على آخر أخبار ضوابط العمرة 2024

لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. موعد اجازة المولد النبوي 2024