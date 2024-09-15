أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 15-9-2024.. إليك التفاصيل



ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد لمستويات 3490 جنيها للجرام عيار 21، وهو أعلى سعر للذهب في مصر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 2580 دولارًا هذا الأسبوع، ومن خلال هذه الاستنتاجات يكشف لنا الموجز أسعار الذهب.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع الذهب العالمي





ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.9% بعد صدور البيانات الأمريكية، فقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 230 ألفًا بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة.

سوق العمل الأمريكية تظهر علامات مستمرة على التعثر، وإذا تدهور سوق العمل فإن مرحلة خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة، وهو السبب وراء تزايد التوقعات بخفض الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات السابقة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقًا مع تراجع التضخم.

مؤشر أسعار المنتجين يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين، وقد أظهر ارتفاع على المستوى الشهري ولكن عند مقارنة التضخم في أغسطس الماضي مع أغسطس 2023 نجد أن التضخم قد تراجع بشكل يدل على تراجع الضغوط التضخمية على البنك الفيدرالي الأمريكي.

وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بمقدار 55 جنيهًا يوم الخميس الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3395 جنيهًا، واختتمها عند 3450 جنيهًا. في المقابل، تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بمقدار 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية عند 2513 دولارًا واختتمت التعاملات عند 2560 دولارًا.

وأكد مصدر من “الصاغة” أن التوقعات من البنوك والمؤسسات الدولية تشير إلى اقتراب الأوقية من مستوى 2600 دولار مع بدء خفض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب عالميا تواصل ارتفاعها الجنوني.. الأوقية تلامس 2600 دولار

اسعار سبائك الذهب اليوم.. تبدأ من 4455 جنيهًا