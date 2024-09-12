أسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2024 في مصر.. عيار 18 الآن

كثر البحث على جوجل، عن أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024 في مصر، والتي شهدت تغييرات بسيطة عن اليوم الماضي.

شهدت أسعار الذهب اليوم، تراجعاً خفيفاً، حيث انخفضت أسعار جميع المعايير بواقع 19 جنيهاً، وذلك وفقًا لما ذكرته شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس، 3881 جنيها للجرام بدون المصنعية، و 3981 بالمصنعية، حسب ما يدور في الأسواق المصرية الآن.

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم، والذي يحظى بإقبال كثير في المدن، إلى 2911 للجرام بدون المصنعية.

ويستعرض "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية، وفقًا آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

- سعر الذهب عيار 24.. 3881 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 .. 3396 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 .. 2911 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب .. 27600 جنيهًا.

- سعر أوقية الذهب عالميًا .. 2510.2 دولار.

أسعار الذهب

أسعار مصنعية الذهب اليوم

الأسعار المذكورة مسبقاً لا تشمل المصنعية، لكن تتراوح أسعار المصنعية اليوم الخميس 12 سبتمبر بين 30 و65 جنيهًا، حسب عيار الذهب، كما أنها تختلف من منطقة لأخرى ومن محال لآخر.

ولكن تحددت مصنعية عيار الذهب 21 اليوم، على أن يضاف 100 جنيهاً على سعر الجرام الأساسي، ولا تزيد عن 150 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم بالدولار

بلغت سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، 2515.56 دولار.

ثم انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% ليصل إلى 2505.17 دولار للأوقية (الأونصة).

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% لتكون 2533.70 دولار.

وهناك عوامل كثيرة، وضعت ضغوط على أسعار الذهب من بينهم ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات،.

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