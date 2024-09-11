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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

هدوء حذر في سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 11-9-2024

سعر الذهب في الإمارات
سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب في الإمارات.. استقر سعر الذهب في الإمارات، اليوم الأربعاء 11-9-2024، بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 289.35 درهم، بما يُعادل 79.52 دولارًا.
ويهتم كثير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة لذلك تصدر محركات البحث المختلفة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 11 سبتمبر

ويستعرض “الموجز” ، خلال السطور التالية، سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، نحو 289.35 درهم، بما يعادل 79.52 دولارا.

سعر الذهب عيار 22 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في الإمارات نحو 265.32 درهم، بما يعادل72.97 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في الإمارات

ووصل سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى نحو 253.31 درهم، بما يعادل 69.70 دولار.

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سعر الذهب عيار 18 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 18 في الإمارات نحو 217.26 درهم، بما يعادل59.89 دولار.

سعر الذهب عيار 14 في الإمارات

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في الإمارات نحو 169.20 درهم، بما يعادل نحو 46.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 في الإمارات

وسجل سعر الذهب عيار 12 في الإمارات نحو 145.17 درهم، بما يعادل 40.26 دولار.

سعر الذهب في الإمارات

سوق الذهب في دبي

ويعد سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

سعر الذهب في الإمارات

كما يعتبر الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة هو أنقى أنواع الذهب، ويُعرف أيضاً باسم الذهب الخالص، ويباع بأشكال مختلفة، مثل العملات أو السبائك وغيرها، أما الذهب عيار 22 فيتم استخدامه في صياغة السلاسل والأساور والخواتم الذهبية، في حين أن الذهب عيار 18 يستخدم في صياغة الخواتم المرصّعة بالألماس وغيرها من الأحجار الكريمة.

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