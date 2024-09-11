بكام سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن.. شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارًا مع بداية صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، حيث سجل الجرام عيار «21» نحو 3390 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 50 و80 جنيهًا للجرام الواحد.

وبناءً على ذلك ترتفع معدلات البحث حول أسعار الذهب في مصر للتعرف على كل ما هو جديد يطرأ عليه داخل محلات الصاغة ولهذا ننشر لكم التفاصيل عبر التقرير التالي.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

ويعتبر السوق العالمي هو العامل الرئيسي المؤثر على أسعار الذهب في مصر، وعند ارتفاع سعر الأوقية «الأونصة» عالميًا، يتأثر السعر المحلي على الفور، كما يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل مباشر على سعر الذهب،حيث يتم استيراد الذهب بالدولار، وكلما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه زادت تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي يرتفع سعره في الأسواق المحلية.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية أو التوترات السياسية، وعندما تزداد هذه التوترات، يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب بكثافة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب في مصر بالمصنعية .

سعر الذهب اليوم بالدولار

ويتأثر سعر الذهب اليوم بالدولار أيضًا بالطلب المحلي عليه، وفي أوقات الأزمات الاقتصادية أو خلال المواسم مثل الأعياد والمناسبات، يزداد الطلب على الذهب مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

الموجز يرصد آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن مع بداية صباح الأربعاء الموافق 11-9-2024، فمن المرجح أن يشهد السوق المصري زيادة في الأسعار نتيجة ارتباط السوقين بشكل وثيق بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3874.25 جنيه للبيع ونحو 3857.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3551.5 جنيه للبيع ونحو 3535.75 جنيه للشراء .

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3390 جنيهًا للبيع ونحو 3375 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 2905.75 جنيه للبيع ونحو 2892.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2260 جنيهًا للبيع ونحو 2250 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27120 جنيهًا.

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