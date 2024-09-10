‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا بالأسواق العالمية، وسط حالة ترقب من جانب المستثمرين لبيانات أمريكية عن التضخم ستصدر هذا الأسبوع، وسط ترقب للحصول على دلالات أوضح لبناء التوقعات حول مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 2492.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2526.10 دولار.

متى ينزل سعر الذهب

ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس يوم الأربعاء المقبل ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس المقبل.

وذكرت فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، أن توقعات المتعاملون تشير إلى أن احتمالا بنسبة 71% أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر الحالي، واحتمالا يبلغ 29% أن يخفضها 50 نقطة أساس.

كما أشار مراقبون إلى أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال على شراء الذهب مع أسعار الفائدة المنخفضة.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024عيار 18 نحو 2910 جنيهات.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024عيار 21 نحو 3395 جنيها.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 عيار 24 نحو 3880 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

وجاءت أسعار السبائك اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,358

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,499

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,345

جنية الذهب 8ج عيار 22: 38,075

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,537

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,479

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 88,352

سعر سبيكة الذهب أوقية: 131,423

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,836

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,998

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 219,365

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 437,865

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,879

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,357,015

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,182,402

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