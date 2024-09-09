‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاثنين 9-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024، من المواضيع الهامة التي تحظى باهتمام كبير في مصر، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة تطورات المعدن الأصفر لحظة بلحظة.

وفي الفترة الماضية، شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية حالة من عدم الاستقرار، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الذهب اليوم الإثنين.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة 3.6% ليسجل مكاسب أخرى، بعد زيادة شهرية قوية في يوليو السابق، ليصل إلى 2513 دولارا للأوقية، كما وصل إلى مستوى قياسي جديد في 20 أغسطس قبل انخفاض طفيف للغاية في نهاية الشهر.

وأرجع مجلس الذهب العالمي، فى تقرير حديث له، أسباب الارتفاع إلى الانخفاض الملموس في سعر الدولار، وانخفاض عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.

متى ينزل سعر الذهب

وفي وقت سابق، كان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25%، 28.25%، و27.75% على الترتيب.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024عيار 18 نحو 2914 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024عيار 21 نحو 3400 جنيه.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024اليوم عيار 24 نحو 3885 جنيهًا.

سعر الذهب والسبائك اليوم

وجاءت أسعار السبائك اليوم الإثنين 9 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,305

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,394

جنية الذهب 8ج عيار 21: 36,176

جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,898

جنية الذهب 8ج عيار 24: 41,344

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 44,272

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,941

سعر سبيكة الذهب أوقية: 130,813

سبيكة الذهب نصف أونصة: 68,516

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 136,362

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 218,346

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 435,831

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,638

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,336,778

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,172,265

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