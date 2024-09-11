البورصة المصرية تسجل 20 مليار جنيه مكاسب سوقية اليوم الأربعاء 11-9-2024

البورصة المصرية..أنهت البورصة المصرية تعاملات يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بارتفاع ملحوظ في مؤشرات السوق, وتنشر جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

أداء البورصة المصرية اليوم

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 30,485 نقطة.

حققت مؤشرات EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.81% لتسجل 10,158 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليبلغ 2,940 نقطة.

صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44% ليصل إلى 7,102 نقطة.

مكاسب رأس المال السوقي في البورصة المصرية

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية إلى 2.074 تريليون جنيه عند إغلاق التداولات، مقارنة بـ 2.054 تريليون جنيه في ختام تعاملات يوم الإثنين، محققًا مكاسب بقيمة 20 مليار جنيه. جاءت هذه الزيادة وسط توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 27.1 مليون جنيه، في حين اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي قيم بلغت 74.8 مليون جنيه و47.7 مليون جنيه على التوالي.

البورصة المصرية

بلغ إجمالي قيمة التداول في السوق حوالي 3.5 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 778.3 مليون ورقة مالية موزعة على 98.8 ألف عملية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم "العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير"، والذي صعد بنسبة 19.99% ليغلق عند 53.91 جنيه. تلاه سهم "ريكاب للاستثمارات المالية" بنسبة 19.92% ليصل إلى 5.66 جنيه. وجاء سهم "العربية لاستصلاح الأراضي" في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 19.14% ليغلق عند 43.45 جنيه. حلّ سهم "البنك المصري الخليجي" رابعًا بزيادة 18.62% ليبلغ 0.293 جنيه. وخامسًا جاء سهم "القابضة المصرية الكويتية" بنسبة ارتفاع 8.75% ليغلق عند 0.87 جنيه للسهم.

البورصة اليوم

الأسهم الأكثر انخفاضًا

تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا سهم "الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية" بنسبة انخفاض 19.98% ليغلق عند 26.8 جنيه. تلاه سهم "المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات" بنسبة تراجع 19.54% ليصل إلى 4.2 جنيه. وحل سهم "القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية" في المركز الثالث بتراجع نسبته 12.08% ليغلق عند 35.31 جنيه للسهم. جاءت "الوطنية للإسكان للنقابات المهنية" في المرتبة الرابعة بنسبة انخفاض 7.2% لتسجل 49.01 جنيه. وأخيرًا سهم "مطاحن ومخابز شمال القاهرة" الذي تراجع بنسبة 5.08% ليصل إلى 38.08 جنيه للسهم.

اقرأ أيضًا: شركات البورصة توزع 4.6 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 16 يومًا

7 مليارات جنيه خسائر.. أداء البورصة المصرية اليوم الاثنين 2-9-2024