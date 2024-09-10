اطلع على أداء البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-9-2024.. هبوط جماعي

البورصة المصرية.. شهدت البورصة المصرية تراجعاً في معظم مؤشراتها في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30,104 نقاط.

أداء المؤشرات الأخرى

ترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9-2024, وجاءت كالتالي:

انخفض المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 30,104 نقاط

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية انخفاضاً بنسبة 0.78% ليصل إلى 2,913 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.96% ليبلغ 7,071 نقطة.

وتراجع أيضاً مؤشر EGX100 بنسبة 1.02% ليغلق عند 10,076 نقاط.

خسائر رأس المال السوقي في البورصة المصرية

البورصة المصرية

بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 2.054 تريليون جنيه، متراجعاً من 2.070 تريليون جنيه في ختام تعاملات يوم الاثنين، مما يعني خسائر بقيمة 16 مليار جنيه.

تحركات المستثمرين اليوم في البورصة المصرية

اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 146 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 45 مليون جنيه و100.8 مليون جنيه على التوالي.

ووصل إجمالي قيمة التداول إلى نحو 3.7 مليار جنيه بحجم تداول بلغ مليار ورقة مالية من خلال 101.2 ألف عملية.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة المصرية

تصدر سهم شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 19.83% ليغلق عند 5.2 جنيه، تلاه سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بارتفاع بلغ 20% ليصل إلى 52.8 جنيه، ثم سهم جراند انفستمنتس القابضة بارتفاع مماثل ليغلق عند 9.7 جنيه. وجاء في المرتبة الرابعة سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بزيادة 19.9% ليغلق عند 33.4 جنيه، وخامسًا سهم أصول للوساطة في الأوراق بنسبة 19.9% ليصل إلى 0.43 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة المصرية

تصدر سهم مرسيليا المصرية الخليجية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بتراجع قدره 10.15% ليغلق عند 3.01 جنيه تلاه سهم المطورون العرب القابضة بتراجع 7.89% ليصل إلى 0.42 جنيه وسهم القاهرة للإسكان والتعمير الذي هبط بنسبة 6.31% ليغلق عند 1.9 جنيه. وفي المرتبة الرابعة جاء سهم لوتس للتنمية بخسارة 5.8% ليبلغ 0.4 جنيه. وخامسًا سهم تنمية للاستثمار العقاري بتراجع 5.7% ليصل إلى 3.4 جنيه للسهم.

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