البورصة المصرية.. شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسيطر اللون الأحمر على السوق, وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.89% ليصل إلى 30,104 نقطة, وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% مسجلًا 2,913 نقطة، بينما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.96% ليغلق عند 7,071 نقطة، ومؤشر EGX100 انخفض بنسبة 1.02% ليصل إلى 10,076 نقطة.

أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية

يهتم قطاع كبير من المستثمرين بتابعة أسعار الأسهم في البورصة المصرية يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 10-9-2024, وجاء كالتالي:

الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم

تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم سهم شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بارتفاع بنسبة 19.83% ليغلق عند 5.2 جنيه.

و جاء في المركز الثاني سهم الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بارتفاع 20% ليغلق عند 52.8 جنيه، وتبعه سهم جراند انفستمنتس القابضة الذي ارتفع بنسبة 20% ليصل إلى 9.7 جنيه.

في المرتبة الرابعة، حلّ سهم الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بارتفاع 19.9% ليغلق عند 33.4 جنيه، وأتى في المركز الخامس سهم أصول للوساطة في الأوراق المالية بنسبة ارتفاع 19.9% ليصل إلى 0.43 جنيه للسهم.

البورصة المصرية

الأسهم الأكثر انخفاضًا اليوم

من ناحية أخرى، تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بتراجع بنسبة 10.15% ليغلق عند 3.01 جنيه.

تلاه سهم المطورون العرب القابضة بانخفاض 7.89% ليغلق عند 0.42 جنيه، وجاء بعده سهم القاهرة للإسكان والتعمير الذي تراجع بنسبة 6.31% ليصل إلى 1.9 جنيه للسهم.

البورصة المصرية

وحلّ في المرتبة الرابعة سهم لوتس للتنمية بتراجع 5.8% ليسجل 0.4 جنيه، بينما جاء سهم تنمية للاستثمار العقاري في المرتبة الخامسة بانخفاض بنسبة 5.7% ليغلق عند 3.4 جنيه للسهم.

حركة التداول ورأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 2.054 تريليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بـ 2.070 تريليون جنيه في نهاية تعاملات يوم الإثنين، محققًا خسائر بلغت 16 مليار جنيه.

اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 146 مليون جنيه، بينما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 45 مليون جنيه و100.8 مليون جنيه على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3.7 مليار جنيه، موزعة على مليار ورقة مالية تم تنفيذها عبر 101.2 ألف عملية.

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