أسعار الدواجن في مصر.. سعر الفراخ والبط اليوم الأثنين 16 -9-2024

أسعار الدواجن داخل الاسواق .. شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-9-2024، ارتفاعا ملحوظات داخل المحالات خلال التعاملات الصباحية، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء من 77 إلى 79 جنيهات للكيلو الواحد.

يعود ارتفاع أسعار الدواجن في مصر، لعدة أسباب، منها زيادة الطلب وقلة العرض، حيث يفضل المستهلكون الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين، وتعتمد معظم الأسر المصرية على شرائها بدلا من اللحوم الحمراء، بالاضافة الى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف يؤثر بشكل كبير على أسعار الإنتاج. هذا إلى جانب الأزمات العالمية التي أدت إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج.

سعر الدواجن اليوم في مصر

وتتصدر أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، محركات البحث على المنصات الإلكترونية المختلفة بشل يومي، حيث يحرص المستهلكين على معرفة أسعار الفراخ قبل عملية الشراء.

سعر الدواجن اليوم للمستهلك

يستعرض “الموجز” خلال السطور التالية آخر المستجدات التي طرأت علي أسعار الدواجن وفقا لما أعلنته بورصة أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024.

سعر الدواجن البلدي اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 110 جنيهات للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 77 و 78 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الامهات

سعر أمهات الدواجن البيضاء 73 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو اليوم

سعر الدواجن الساسو ما بين 88 و 89جنيها للكيلو.

أسعار البيض والدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 162 و 164 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 162 و 164 جنيها.

والبلدي 159 و 160 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 37 و 42.5 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 22 و 23 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 9 و 10 جنيهات.

كتكوت ساسو بيور بين 23 جنيها و 24 جنيها.

كتكوت هجين بين 17 جنيه و 18 جنيه.

كتكوت جيل ثاني بين 19 جنيها و 20جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 21 جنيها و 22 جنيها.

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 22 جنيها 23 جنيها.

كتكوت بط مسكوفي بين 49 جنيها و 50 جنيها.

كتكوت بط مولارد بين 55 جنيها و 75.55 جنيه.

سعر كيلو البط اليوم

لحم بط بلدي سجل الكيلو 110 جنيهات.

لحم بط فرنساوي سجل الكيلو 65 جنيها .

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 100 جنيه.

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