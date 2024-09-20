أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 20-9-2024 تزامنا مع أجازة البنوك الأسبوعية

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الجمعة 20-9-2024، استقرار داخل الأسواق المصرفية، بالتزامن مع أجازة البنوك الاسبوعية، وسجلت أسعار الريال السعودي، اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى، نحو 12.9114 جنيه للشراء، نحو البيع 12.9481 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم بكام مصري

منذ إنتهاء ظاهرة السوق السوداء في مصر، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الحكومة لضبط أسواق الصرف، تتمتع أسعار الريال السعودي بالهدوء.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تتزايد عمليات البحث على المنصات الالكترونية المختلفة من خلال المواطنين الراغبين فى السفر إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لأداء العمرة للاستفسار عن أسعار الريال السعودي، ويستعرض «الموجز»، خلال التقرير التالي أحدث أسعار الريال السعودي في البنوك .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم

استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، عند مستوى 3.75 ريال سعودي، حيث لم تسجل الأسعار أي تغييرات ملحوظة.

سعر الريال السعودي مقابل اليورو الأوروبي



سجل اليورو مقابل الريال السعودي، نحو 4.13 ريال سعودي.

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى، قيمة 12.9114 جنيه للشراء، نحو البيع 12.9481 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصريفي البنك الأهلي المصري، نحو 12.8886 جنيه للشراء، و 12.9473 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر



سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، لنحو 12.8886 جنيه للشراء، و 12.9473 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة



سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، لنحو 12.8465 جنيه للشراء، و 12.9446 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية، لنحو 12.895 جنيه للشراء، و 12.947 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدى أجريكول



سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول، لنحو 12.851 جنيه للشراء، و 13.015 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى



سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري لنحو 12.936 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 12.965 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس



وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، لنحو 12.866 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 12.959 جنيه.

اقرأ ايضا:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه والريال والدولار

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري 18-9-2024.. إليك التفاصيل