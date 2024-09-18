شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، إليك الأسعار المعلنة في بعض البنوك:

‎الريال السعودي بكام مصري

وفيما يلي يعرض لكم موقع الموجز تحديثات أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، وفقاً لآخر البيانات من عدة بنوك في مصر:

‎سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: 12.926 جنيه للشراء، و12.888 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.926 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.926 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.919 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.939 جنيه للشراء، و12.905 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.926 جنيه للشراء، و12.836 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.929 جنيه للشراء، و12.877 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 12.923 جنيه للشراء، و12.796 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 12.994 جنيه للشراء، و12.831 جنيه للبيع.

بنك البركة: 12.923 جنيه للشراء، و12.825 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.902 جنيه للشراء، و12.876 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 12.943 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 12.928 جنيه للشراء، و12.475 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 12.926 جنيه للشراء، و12.892 جنيه للبيع.

بنك سايب: 12.93 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.919 جنيه للشراء، و12.566 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 12.927 جنيه للشراء، و12.872 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.933 جنيه للشراء، و12.841 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:3.752 ريال سعودي

‎اليورو مقابل الريال السعودي

سجل اليورو مقابل الريال السعودي: 4.13 ريال سعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 4.9 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 4.3 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

سجل الين الياباني مقابل الريال السعودي: 0.0264 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي:

سجل اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 0.528 ريال سعودي

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