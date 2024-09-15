سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-9-2024 في البنوك والسوق السوداء

استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2024، في البنوك العاملة بمصر، فقد سجل في البنك المركزي المصري 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل 12.86 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 12.87 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع، ونكشف لكم بقية أسعار صرف الريال السعودي عبر الموجز.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

فيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم، الأحد 15 سبتمبر 2024:

البنك المركزي المصري: 12.926 جنيه للشراء، و12.888 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 12.926 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

بنك مصر: 12.926 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.919 جنيه للشراء، و12.867 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 12.939 جنيه للشراء، و12.905 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.926 جنيه للشراء، و12.836 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.929 جنيه للشراء، و12.877 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 12.923 جنيه للشراء، و12.796 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 12.994 جنيه للشراء، و12.831 جنيه للبيع.

بنك البركة: 12.923 جنيه للشراء، و12.825 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.902 جنيه للشراء، و12.876 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 12.943 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 12.928 جنيه للشراء، و12.475 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 12.926 جنيه للشراء، و12.892 جنيه للبيع.

بنك سايب: 12.93 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 12.919 جنيه للشراء، و12.566 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 12.927 جنيه للشراء، و12.872 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 12.933 جنيه للشراء، و12.841 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء نحو 12.96 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع.

‎سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي:3.752 ريال سعودي

‎اليورو مقابل الريال السعودي

سجل اليورو مقابل الريال السعودي: 4.13 ريال سعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

جنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي: 4.9 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي: 4.3 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي:

سجل الين الياباني مقابل الريال السعودي: 0.0264 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي:

سجل اليوان الصيني مقابل الريال السعودي: 0.528 ريال سعودي

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

بكام سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري