سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-9-2024 مقابل الجنيه المصري

سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الريال السعودي اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية داخل القطاع المصرفي، وذلك بالتزامن مع الأجازة الاسبوعية للبنوك وشركات الصرافة.

وتتزايد عمليات البحث على المنصات الالكترونية المختلفة، من قبل العديد من المواطنين الراغبين في السفر الى المملكة العربية السعودية من أجل زيارة ببت الله الحرام وتأدية مناسك العمرة، للاستفسار عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لمصري، وذلك بالتزامن مع أداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف.

سعر الريال السعودي

الريال السعودي بكام مصري

ويحرص «الموجز»، على تقديم خدمة نشر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بصفة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على سعر العملة السعودية، حيث يعتبر سعر الريال السعودي متغيرا وفقا لآليات العرض والطلب، ونستعرض خلال السطور التالية أحدث أسعار للريال السعودي في البنوك المصرية وأسواق الصرافة الرسمية .

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-9-2024 في البنوك وشركات الصرافة، نحو 12.89 جنيها للشراء، و12.92 جنيها للبيع، وهي نفس أسعار الأمس، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، عند نحو 12.74 جنيها للشراء، و13.01 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 12.876 جنيه للشراء، و12.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني نحو 12.88 جنيه للشراء، و12.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

وحول سعر الريال السعودي في مصر اليوم، فقد سجل سعر 12.86 جنيه للشراء، مقابل 12.91 جنبه للبيع، وذلك في بنك القاهرة، بينما سجل سعر 12.84 جنيه للشراء، البيع سجل 12.93 جنيه، وذلك في بنك قناة السويس، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر على سعر 12.90 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع.

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