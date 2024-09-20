بكام انهارد .. سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 20-9-2024 مقابل الدولار والجنيه

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الدينارالكويتي اليوم، الجمعة 20-9-2024، مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع أجازة البنوك المصرية، ويتغير سعر الدينار الكويتي وفقا لأليات العرض والطلب داخل الأسواق المصرفية في مصر، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، نحو 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

الدينار الكويتي بكام مصري

ويهتم عدد كبير من المصريين المتعاملين مع سوق الصرافة والبنوك، بالتعرف على بورصة سعر الدينار الكويتي، وهذا ما تؤكده محركات البحث حيث تتزايد عمليات البحث على محركات البحث عن أسعار الدينار الكويتي على مدار اليوم .

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري



يستعرض «الموجز»، خلال السطور التالية آخر وأحدث أسعار صرف الدينا الكويت مقاب الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات أعلنتها البنوك، والتي جاء عل النح الآت:

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، نحو 81.293 ريال سعودي .

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي حوالي 82.998 درهم .

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي، إلى 304.850 دولار.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري



شهد سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري، استقرارا عند 159.05 جنيه للشراء، و159.48 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي ببنك مصر، إلى 158.62 جنيه للشراء، و159.35للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة



سجل سعر صرف الدينار الكويتي، في بنك القاهرة نحو 157.97 جنيه للشراء، و158.95 للبيع.

سعر الدينار في المصرف المتحد



شهد سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد استقرارًا عند 146.96 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي



وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 166.91 جنيه للشراء، و152.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي



وسجل سعر صرف الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي نحو 150.24 جنيه للشراء، و159.86 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 158.27 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



وصل سعر الدينار الكويتي، بمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 154.06 جنيه للشراء و159.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية



وبلغ سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية نحو 152.77 جنيه للشراء، و159.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي



وصل سعر الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي إلى مستوى 158.92 جنيه للشراء، و159.35 للبيع.

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