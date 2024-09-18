تحرك في سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

يواصل سعر الدينار الليبي استقراره الملحوظ مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024. ويبدو أن هذا الاستقرار قد استمر على مدار الأسبوع الماضي، مع تذبذبات طفيفة في سعر الصرفـ، ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

سعر صرف الدينار الليبي مقابل الجنيه المصري اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الليبي اليوم الأربعاء نحو 10.14 جنيه مصري.

تذبذب طفيف في الأسعار

بالرغم من أن سعر الصرف يميل إلى الاستقرار بشكل عام، إلا أن هناك تذبذبات طفيفة بين 10.07 و 10.14 جنيه للدينار الليبي على مدار الأسبوع الماضي، دون ظهور اتجاه قوي سواء صعودي أو هبوطي.

أسباب الاستقرار في سعر الصرف

يبدو أن السياسات النقدية التي تتبعها السلطات في كل من مصر وليبيا، والتي تهدف إلى تثبيت أسعار الصرف، قد ساهمت في هذا الاستقرار. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملتين إلى استقرار في السوق، مما يقلل من التقلبات الحادة في سعر الصرف.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.30 جنيه للشراء و 53.46 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.10 جنيه للشراء و 63.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.61 جنيه للشراء و 56.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.91 جنيه للشراء و 34.01 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 158.34 جنيه للشراء و 158.85 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء و 13.20 جنيه للبيع.

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