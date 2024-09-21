أسعار العملات.. بكام سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2024

خيم الاستقرار والهدوء على أسعار العملات المختلفة وخاصة سعر الدولار اليوم السبت 21-9-2024، وذلك بالتزامن مع عطلة البنوك الاسبوعية، ومن المقرر أن تعلن الأسواق الرسمية عن أسعار العملات وسعر الدولار الجديدة، غدا مع بدء استئناف العمل، وسجل سعر الدولار في بنك مصر؛ 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع

أسعار العملات اليوم في البنوك

يهتم عدد كبير من رجال المال والأعمال المستثمرين في مصر بمعرفة أسعار العملات الأجنبية وخاصة سعر الدولار، حيث تعتبر العملة الدولارية من أكثر العملات المؤثرة في الأسواق وجلب الاستثمار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وقد شهد سعر الدولار مطلع العام الحالي ارتفاعات جنونية وتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء حاجز 75 جنيها، إلى أن قررت الحكومة تحرير سعر الصرف، ومنذ تلك اللحظات عرفت الأسواق طريقها للانضاط مرة اخري وانتهت تماما حالة الفوضى التي افتعلتها السوق السوداء .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل متوسط سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري مستويات مستقرة داخل أغلب البنوك، ليصل إلى 48.45 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع وفق آخر تحديث معلن من البنك المركزي المصري.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم

ويقدم" الموجز"، لمتابعيه خدمة نشر أسعار العملات على مدار اليوم، وذلك وفقا للأسعار الرسمية التي أعلنتها البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري



سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.12 جنيه للشراء و54.290 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري



سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو64.41 جنيه للشراء و 64.59 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.30 جنيه للشراء و 57.47 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.92 جنيه للشراء و 34.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر



وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر؛ 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؛ أمام الجنيه وصل إلى 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة



بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر بنك الإسكندرية



حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصر بنك الإسكندرية، 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي



وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، إلى 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل



سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

أعلى سعر شراء الدولار اليوم في البنوك المصرية



سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار اليوم السبت في البنوك، عند 48.55 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

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