سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024.. مقابل الجنيه المصري.. شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، ارتفاعاً ملحوظاً في جميع البنوك المصرية. حيث شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 157.26 جنيه للشراء و158.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

يعتبر سعر الدينار الكويتي من بين أعلى العملات قيمةً في العالم، ويرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الكويتي القوي. يعود ذلك إلى احتياطيات الكويت الكبيرة من النفط، التي تمثل أساسًا رئيسيًا للدخل القومي. يحدد سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى من خلال عوامل عدة، منها العرض والطلب، والسياسات النقدية، والاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. تعد أسعار الصرف مرآةً لأداء الاقتصاد، مما يجعل الدينار الكويتي مؤشراً مهماً على صحة السوق المالي المحلي والدولي.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم فى مصر

ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل عن سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 21 سبتمبر 2021، وفقا لأحدث تحديثات شاشات العرض في البنوك.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجميع المصري

- وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، سجل نحو 159.34 جنيه للشراء، و158.84 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 158.26 جنيه للشراء، و158.13 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 159.26 جنيه للشراء، و158.51 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، نحو 159.26 جنيه للشراء، و158.47 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية، نحو 159.26 جنيه للشراء، و 152.64 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 159.49 جنيه للشراء و154.12 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي، نحو 159.13 جنيه للشراء، و153.38 جنيه للبيع.

-سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، نحو 158.92 جنيه للشراء، و159.35 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، نحو 159.26 جنيه للشراء، و158.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ويسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، نحو 12.30 للشراء، بينما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي نحو 12.50 للبيع.

اقرأ ايضا:

تحرك في سعر الدينار الليبي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في مصر.. أقوى عملة في العالم