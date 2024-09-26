أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2024 الهدوء الذي يسبق العاصفة

خيم الاستقرار على أسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2024، بمنتصف التعاملات، بعد موجة من الارتفاعات، حيث سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شهرة بين سيدات مصر نحو 3615 جنبها للجرام، بينما بلغت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 4131 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب داخل الاسواق المحلية والعالمية، ارقاميا قياسية غير مسبوقة، خلال الفترة الماضية، ولكن انعكس مؤشر أسعار الذهب إلى الانخفاض، وحذر عدد من الخبراء من المضاربة في الذهب، مؤكدين أنها غير مضمونة، وأن المعدن الأصفر استثمار بعيد المدى، ولذا لا يفضل المضاربة به، مشيرين أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية.

أسعار الذهب الآن داخل مصر

أسعار الذهب، وقيمة المصنعية، محاور اهتمام من قبل المواطنين وهو ما رصدته محركات البحث على محركات البحث "جوجل"، والذي شهد عمليات بحث كثيرة للاستفسار عن أعيرة الذهب بالمصنعية .



أسعار الذهب الآن داخل أسواق الصاغة

ويأتي المعدن الأصفر، في مقدمة السلع التي يحرص “ الموجز”، على نشرها للمتابعين، وفقا للأسعار التي تعلنها شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الغرف التجارية حيث سجلت أسعار الذهب الأرقام التالية:

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 الآن

سجل سعر جرام الذهب عبار 24 داخل أسواق الصاغة، خلال تعاملات اليوم ، نحو 4131 جنيهًا، ويعتبر عيار 24 من أكثر الاعيرة نقاء ويفضل المستثمرين شراؤه بغرض الاستثمار.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 داخل أسواق الصاغة حوالي، 3615 جنيهًا، ويفضل الكثير من سيدات الوجه البحري والقبلي، نظرا لانه يتمتع بمصنعيته المناسبة، وأشكاله الرائعة.

أسعار الذهب عيار 18 الآن

استقر سعر عيار 18 اليوم، عند الخميس 3098 جنيها للجرام، ويتميز بقوته، ويفضل شراؤه سكان محافظتي الجيزة والقاهرة، لأنه يتميز بأشكاله الرائعة، ذات الأذواق العالية التي تخطف أنظار السيدات.

أسعار الجنيه الذهب الآن

استهل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 تداولاته على استقرار في سعر الجرام بعد آخر ارتفاع له أمس، ليسجل الآن قيمة 28920 جنيهًا، ويعتبر الجنبه الذهب وسيلة آمنة للاستثمار. والحفاظ على قيمة الاموال.

أسعار الذهب عالميا اليوم

سجل سعر أونصة الذهب، اليوم داخل الأسواق العالمية، نحو 2657 دولارا.

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