ارتفاع دائم.. سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 26-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، شهد اهتمامًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي حققها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس .

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وفي بداية تعاملات اليوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في البيع والشراء، إذ صعد عيار 21 بالمصنعية الأكثر تداولًا في مصر، بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء، بالتزامن مع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب العالمية بالدولار.

سعر الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا جديدًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع قيمة الدولار وتزايد الآمال بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة. وفي ظل بحث المستثمرين عن إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2661.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

وكذلك فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2686.10 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة "رويترز".

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024:



• 3085.75 جنيه بيع

• 3077.25 جنيه شراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024:



• 3600 جنيه بيع

• 3590 جنيه شراء



سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن



سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024:



• 4114.25 جنيه بيع

• 4102.75 جنيه شراء



سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024



• سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 12,115

• سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,999

• جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,767

• جنية الذهب 8ج عيار 22: 40,613

• جنية الذهب 8ج عيار 24: 44,305

• سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 47,443

• سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 94,241

• سعر سبيكة الذهب أوقية: 140,183

• سبيكة الذهب نصف أونصة: 73,424

• سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 146,130

• سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 233,986

• سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 467,050

• سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 55,337

• سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,647,423

• سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,327,865

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