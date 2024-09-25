المعدن الأصفر يسجل أعلى سعر في تاريخه.. ماذا يحدث في أسواق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم الأربعاء، مدعومة بتراجع قيمة الدولار وتزايد الآمال بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة. وفي ظل بحث المستثمرين عن إشارات إضافية حول مسار السياسة النقدية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2661.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، وكان المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق عند 2670.43 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتصل إلى 2686.10 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة "رويترز".

ويوضح الموجز التفاصيل من خلال هذا التقرير.

تراجع الدولار وتأثيره على أسعار الذهب

في المقابل، انخفض الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% لتسجل 31.97 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 986.85 دولار. في حين انخفض البلاديوم بنسبة 0.6% مسجلاً 1050.04 دولار للأونصة.

أسباب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء مستويات قياسية جديدة نتيجة تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي أشارت إلى احتمال المزيد من التيسير في السياسة النقدية، إلى جانب التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

في هذا السياق، قال خبير الذهب سعيد إمبابي إن سعر الذهب في مصر وصل يوم الثلاثاء إلى 3615 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 15 جنيهاً، مشيرًا إلى أن السوق العالمية لم تتوقف عن تحقيق مستويات قياسية لم تشهدها من قبل.

تحليل أسباب ارتفاع الذهب

أوضح إمبابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "TEN TV" أن ارتفاع سعر الذهب لا يعتمد فقط على تحرك سعر صرف الدولار، حيث يشهد الدولار استقرارًا نسبيًا في الفترة الحالية. لكنه أشار إلى وجود عاملين رئيسيين يساهمان في هذا الارتفاع:

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين للبحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى، ما أدى إلى توجيه الأموال نحو الذهب. الوضع العالمي المتوتر الذي يشبه شبه حرب عالمية، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم من خلال الاستثمار في الذهب.

وأضاف إمبابي أن هذين العاملين ساهما في وصول الذهب إلى قيم تاريخية لم يسجلها من قبل، مُشيرًا إلى أن الذهب سجل أعلى قيمة له عند 2670 دولار للأونصة.

نصيحة للمستثمرين

ونصح خبير الذهب المستثمرين بضرورة تحديد أهدافهم من شراء الذهب، سواء كانت للتجارة أو للادخار. ففي حالة الادخار، يُفضل الاحتفاظ بالذهب لفترات طويلة حتى في ظل الارتفاعات الحالية، أما إذا كان الهدف هو التجارة، فيجب بيع الذهب عند ارتفاع الأسعار بعد دراسة السوق جيدًا.

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