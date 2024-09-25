أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الأربعاء 25سبتمبر 2024، شهد اهتمامًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي حققها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الأربعاء .
سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن
وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في البيع والشراء، إذ صعد عيار 21 بالمصنعية الأكثر تداولًا في مصر وكذلك الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، بالتزامن مع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب العالمية بالدولار.
سعر الذهب عالميا
وعلى المستوى العالمي، حقق الذهب زيادة قدرها 10 دولارات، ليغلق سعر الأونصة عند 2622 دولارًا، مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2612 دولارًا، في حين وارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، في حين طغى الطلب المادي للصين والهند على الذهب على التدفقات الهزيلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض أسعار الفائدة خلال 22 عامًا، بواقع 50 نقطة أساس، ما يعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأمريكي منذ فترة جائحة كورونا عام 2020، الأمر الذي أنعكس على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 3083 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 3596 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن
- سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 4110 جنيه بدون مصنعية
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام : 12,127
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 24,023
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,806
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 40,654
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 44,350
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 47,491
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 94,335
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 140,324
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 73,498
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 146,277
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 234,222
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 467,520
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 55,393
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,652,098
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,330,207
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