أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25سبتمبر 2024، شهد اهتمامًا كبيرًا في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي حققها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الأربعاء .

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حققت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في البيع والشراء، إذ صعد عيار 21 بالمصنعية الأكثر تداولًا في مصر وكذلك الجنيه الذهب بقيمة 120 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، بالتزامن مع القفزات الكبيرة في أسعار الذهب العالمية بالدولار.

سعر الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، حقق الذهب زيادة قدرها 10 دولارات، ليغلق سعر الأونصة عند 2622 دولارًا، مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2612 دولارًا، في حين وارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، في حين طغى الطلب المادي للصين والهند على الذهب على التدفقات الهزيلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض أسعار الفائدة خلال 22 عامًا، بواقع 50 نقطة أساس، ما يعد الخفض الأول لسعر فائدة التمويل لدى البنك المركزي الأمريكي منذ فترة جائحة كورونا عام 2020، الأمر الذي أنعكس على أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 3083 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 3596 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 نحو 4110 جنيه بدون مصنعية

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام : 12,127

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 24,023

جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,806

جنية الذهب 8ج عيار 22: 40,654

جنية الذهب 8ج عيار 24: 44,350

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 47,491

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 94,335

سعر سبيكة الذهب أوقية: 140,324

سبيكة الذهب نصف أونصة: 73,498

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 146,277

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 234,222

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 467,520

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 55,393

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,652,098

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,330,207

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