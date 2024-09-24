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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، شهد مجموعة من التطورات في الساعات الأخيرة، بالتزامن مع الارتفاع الجنوني التي عرفها سعر الذهب، لهذا يستعرض الموجز تفاصيل أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء .

 

سعر جرام الذهب عيار 21 مباشر الآن

وكان الذهب الفوري قد بلغ أعلى مستوى تاريخي عند 2572.81 دولارًا للأوقية يوم الجمعة وهو في طريقه لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 2020، مع ارتفاع يزيد عن 24٪ مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن، بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وشراء قوي من البنوك المركزية.

سعر الذهب عالميا

وفي الأسواق العالمية، شهد الذهب زيادة قدرها 10 دولارات، ليغلق سعر الأونصة عند 2622 دولارًا، مقارنة بسعر اليوم السابق الذي بلغ 2612 دولارًا، في حين وارتفعت أسعار السبائك بأكثر من 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، في حين طغى الطلب المادي للصين والهند على الذهب على التدفقات الهزيلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب

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سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

  • استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، عند نحو 3060 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

  • سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، نحو 3570 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

  • وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، إلى نحو 4080 جنيهاً.

سعر الذهب والسبائك اليوم

  • سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 12,004
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 23,780
  • جنية الذهب 8ج عيار 21: 38,414
  • جنية الذهب 8ج عيار 22: 40,243
  • جنية الذهب 8ج عيار 24: 43,901
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 47,011
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 93,382
  • سعر سبيكة الذهب أوقية: 138,906
  • سبيكة الذهب نصف أونصة: 72,755
  • سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 144,798
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 231,855
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 462,795
  • سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 54,833
  • سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,605,081
  • سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,306,656

 

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