سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا.. جنون المعدن الأصفر عرض مستمر

سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا.. ارتفعت أسعار الذهب مجددًا اليوم الأربعاء على المستويين العالمي والمحلي، مدعومة بتراجع قيمة الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

ويرصد الموجز التفاصيل خلال السطور التالية.

سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا

و في ظل متابعة المستثمرين لخطوات البنوك المركزية وتأثيرات السياسة النقدية، سجل الذهب ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2661.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق سابقًا عند 2670.43 دولار.

وفي الولايات المتحدة، صعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 2686.10 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

العوامل المؤثرة على ارتفاع الذهب عالميًا

تراجع الدولار بنسبة 0.2% ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث أصبحت السبائك المقومة بالدولار أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

وفيما يخص المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% لتسجل 31.97 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 986.85 دولار. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.6% ليسجل 1050.04 دولار للأونصة.

سبب ارتفاع سعر الذهب عالميًا ومحليًا

أسباب الارتفاع القياسي في أسعار الذهب

عزّزت تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، من زخم صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

على الصعيد المحلي، أوضح خبير الذهب سعيد إمبابي أن سعر الذهب في مصر وصل يوم الثلاثاء إلى 3615 جنيهاً للجرام، مسجلاً زيادة قدرها 15 جنيهاً للجرام، مع استمرار السوق العالمية في تحقيق مستويات قياسية لم تُسجل من قبل.

تحليل أسباب الارتفاع في السوق المحلي

وأشار إمبابي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة "TEN TV"، إلى أن ارتفاع الذهب لا يعتمد فقط على تحركات سعر صرف الدولار، الذي يشهد استقرارًا نسبيًا حاليًا، وإنما هناك عاملان رئيسيان يقودان هذا الارتفاع:

قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، مما جعل المستثمرين يبحثون عن استثمارات توفر عوائد أكبر، فكانت وجهتهم الذهب.

التوترات الدولية المتزايدة والتي تعكس شبه حرب عالمية، حيث يفضّل المستثمرون الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم.

نصيحة للمستثمرين

نصح إمبابي المستثمرين بتحديد أهدافهم من شراء الذهب؛ ففي حال كان الهدف الادخار، يُفضل الاحتفاظ به لفترات طويلة نظرًا للارتفاعات الحالية، أما إذا كان الهدف هو التجارة، فيُنصح ببيعه عند تحقيق ارتفاع في الأسعار بعد دراسة دقيقة لحركة السوق.

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