تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.. وصل كام؟
شهد سعر الدينار الكويتي انخفاضًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر شراء الدينار في البنك المركزي 162.923 جنيه وسعر البيع 162.433 جنيه.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
ويرصد موقع “الموجز” سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
- سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي: شراء 162.923، بيع 162.433
- سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري: شراء 162.826، بيع 161.743
- سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: شراء 162.826، بيع 162.042
- سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة: شراء 162.859، بيع 161.775
- سعر الدينار الكويتى في البنك مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 162.924، بيع 158.635
- سعر الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 162.903، بيع 159.872
- سعر الدينار الكويتى في البنك الإسكندرية: شراء 162.891، بيع 157.343
- سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 162.826، بيع 155.282
- سعر الدينار الكويتى في البنك كريدي أجريكول: شراء 163.71، بيع 161.605
- سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي: شراء 162.885، بيع 154.783
- سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد: شراء 162.826، بيع 151.303
- سعر الدينار الكويتى في الكويت الوطني (NBK): شراء 163.197، بيع 153.458
- سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي: شراء 162.838، بيع 162.38
- سعر الدينار الكويتى في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 162.89، بيع 162.41
- سعر الدينار الكويتى في البنك الاستثمار العربي: شراء 165.485، بيع 155.438
- سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي: شراء 162.737، بيع 158.086
- سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي اليوناني: شراء 162.923، بيع 162.433
- سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية: شراء 162.923، بيع 162.433
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
سجل سعر الدينار الكويني في السوق السوداء للشراء 161.58 جنيه بينما بلغ سعر البيع 159.95 جنيه، بانخفاض قدره 0.39 جنيه مقارنةً بسعر أمس الذي كان 161.97 جنيه، أما في البنوك.
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