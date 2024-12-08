تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.. ‎وصل كام؟

شهد سعر الدينار الكويتي انخفاضًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، حيث سجل سعر شراء الدينار في البنك المركزي 162.923 جنيه وسعر البيع 162.433 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

ويرصد موقع “الموجز” سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتى في البنك المركزي: شراء 162.923، بيع 162.433

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري: شراء 162.826، بيع 161.743

سعر الدينار الكويتى في بنك مصر: شراء 162.826، بيع 162.042

سعر الدينار الكويتى في بنك القاهرة: شراء 162.859، بيع 161.775

سعر الدينار الكويتى في البنك مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 162.924، بيع 158.635

سعر الدينار الكويتى في البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 162.903، بيع 159.872

سعر الدينار الكويتى في البنك الإسكندرية: شراء 162.891، بيع 157.343

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 162.826، بيع 155.282

سعر الدينار الكويتى في البنك كريدي أجريكول: شراء 163.71، بيع 161.605

سعر الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي: شراء 162.885، بيع 154.783

سعر الدينار الكويتى في المصرف المتحد: شراء 162.826، بيع 151.303

سعر الدينار الكويتى في الكويت الوطني (NBK): شراء 163.197، بيع 153.458

سعر الدينار الكويتى في المصرف العربي الدولي: شراء 162.838، بيع 162.38

سعر الدينار الكويتى في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 162.89، بيع 162.41

سعر الدينار الكويتى في البنك الاستثمار العربي: شراء 165.485، بيع 155.438

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي الكويتي: شراء 162.737، بيع 158.086

سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي اليوناني: شراء 162.923، بيع 162.433

سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية: شراء 162.923، بيع 162.433

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويني في السوق السوداء للشراء 161.58 جنيه بينما بلغ سعر البيع 159.95 جنيه، بانخفاض قدره 0.39 جنيه مقارنةً بسعر أمس الذي كان 161.97 جنيه، أما في البنوك.

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