تفاصيل شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي بعد إعلان البنك اليوم

شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي.. انتشرت أنباء كثرة عبر الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا الساعات القليلة الماضية، حول اخبار تزعم إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 30 % .

الأمر الذي قام البنك الأهلي المصري بنفيه مؤكدًا أن شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي المتواجدة الآن ذات العائد المتدرج السنوي وهي الـ 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي

وتعتبر شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري واحدة من أبرز الأدوات الادخارية التي تجمع بين الأمان والعائد الاستثماري المضمون، يحرص البنك الأهلي، كأحد أكبر البنوك في مصر، على تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، سواء كانوا يبحثون عن دخل دوري ثابت أو استثمار طويل الأجل.



الموجز يكشف تفاصيل شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي، إذ أوضح البنك الأهلى المصري، في بيانه المعلن اليوم الأحد، عدم إصدار شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

شهادة ادخار ذات عائد متناقص

وأهاب البنك الأهلي المصري بضرورة التحقق من دقة أية معلومات قبل تداولها حول شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي، علمًا أنه يتيح شهادة ادخار ذات عائد متناقص لمدة 3 سنوات بعائد 30%، على أن يكون العائد 30% في أول سنة، 25% في السنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، على أن يصرف العائد بدورية سنوية.



شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي

ويمكن للعميل صرف الاستثمار في شهادة الـ 30% بالبنك الأهلي لمدة 3 سنوات، كما تتميز هذه الشهادة بعائد متدرج يبدأ من 30% في السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة، على أن يتم صرف هذا العائد سنويًا، وتستمر الشهادة لمدة ثلاث سنوات.

ومن مزايا شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية السنوية أيضًا الآتي:

شهادة ادخار البنك الأهلي البلاتينية

يبلغ قيمة الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها. يمكن الادخار في هذه الشهادة لمدة سنة. سعر العائد السنوي 27%، يصرف بنهاية المدة. يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات. يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقًا للتعليمات السارية.

شهادات الادخار من البنك الأهلي

وتمتاز شهادات الادخار من البنك الأهلي بتنوع فتراتها والعوائد المرتبطة بها، مما يتيح للعملاء اختيار ما يتناسب مع أهدافهم المالية، إذ توفر هذه الشهادات معدلات فائدة تنافسية وتتيح العديد من المزايا، مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو كسرها قبل موعد استحقاقها بشروط محددة.

وتعتبر شهادات الادخار خيارًا مثاليًا للراغبين في استثمار مدخراتهم بأمان، حيث يجمع هذا المنتج بين قوة البنك الأهلي ككيان مصرفي موثوق وسهولة الوصول إلى العائد، ومع تطورات السوق، يحرص البنك على تحديث عروضه باستمرار لتلبية تطلعات العملاء، مما يعزز من مكانته كأحد الرواد في مجال الخدمات المصرفية.

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