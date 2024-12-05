أعلى شهادات الادخار بعائد يصل إلى 30%..كيف تحقق 13 ألف جنيه شهريًا؟

أعلى شهادات الادخار في مصر.. يبحث الكثير من المواطنين مؤخرًا عن أعلى شهادات الادخار المتاحة في البنوك المصرية، خاصة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أعلى شهادات الادخار في مصر

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن شهادات ادخار جديدة توفر عوائد مرتفعة تناسب احتياجات العملاء، وتستعرض جريدة “الموجز” أعلى شهادات ادخار في البنوك اليوم.

شهادات البنك الأهلي المصري

جاءت أفضل شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري, كالتالي:

الشهادة السنوية ذات العائد الثابت

شهادات الادخار



قدم البنك الأهلي المصري شهادة بعائد سنوي ثابت، كالتالي:

بلغ العائد الشهري 23.50%.

وصل العائد السنوي إلى 27%.

حقق العائد اليومي نسبة 23%.

استمرت المدة لمدة سنة واحدة بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية بعائد متناقص

شهادات الادخار في البنك الاهلي



أطلق البنك الأهلي شهادة ثلاثية بميزات تنافسية:

سجل العائد في السنة الأولى 30%.

انخفض العائد في السنة الثانية إلى 25%.

بلغ العائد في السنة الثالثة 20%.

استمرت المدة لثلاث سنوات بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري للفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024، زيادة إجمالي أرصدة شهادات الادخار الجديدة بحوالي 241 مليار جنيه.

شهادات بنك مصر

جاءت أعلى شهادات ادخار في بنك مصر, كالتالي:

الشهادة السنوية ذات العائد الثابت

أعلن بنك مصر عن شهادة بعائد ثابت:

بلغ العائد الشهري 23.50%.

وصل العائد السنوي عند نهاية المدة إلى 27%.

استمرت المدة لمدة سنة واحدة بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

الشهادة الثلاثية بعائد متناقص



طرح بنك مصر شهادة بعائد متناقص مشابهة للشهادة الثلاثية بالبنك الأهلي:

حقق العائد في السنة الأولى 30%.

تراجع العائد في السنة الثانية إلى 25%.

وصل العائد في السنة الثالثة إلى 20%.

استمرت المدة لثلاث سنوات بحد أدنى للشراء يبلغ 1000 جنيه.

كشف بنك مصر عن ارتفاع رصيد شهادات الادخار الجديدة بالبنك بنحو 124 مليار جنيه أول 3 أشهر بالعام 2024.

كيف تحصل على عائد شهري يصل إلى 13 ألف جنيه؟

كشف البنك الأهلي المصري عن إمكانية تحقيق دخل شهري بقيمة 13 ألف جنيه عند استثمار 600 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري, توفر هذه الشهادة فرصة مميزة للمستثمرين الباحثين عن عائد ثابت ومضمون.

وأعلنت تصريحات رسمية من البنكين إجمالي الحصيلة المجمعة لشهادات الادخار أجل سنة واحدة بحوالي 642 مليار جنيه بعد مرور أكثر من 40 يوما على طرحها للعملاء في 6 يناير الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن حصيلة شهادات الادخار الجديدة «بفائدة سنوية 27% - شهادات المتدرجة بفائدة 30%» في بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجلت 365 مليار جنيه أول 3 أشهر بالعام 2024.

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