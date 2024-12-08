سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأحد 8-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار.. شهدت الليرة السورية انهيارًا حادًا أمام الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، وتجاوزت قيمتها في بعض المناطق 36 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد, ويرجع إلى التوترات الاقتصادية والسياسية الأخيرة التي تشهدها البلاد.

سعر الليرة السورية مقابل العملات

ينشر “الموجز”، خلال التقرير التالي آخر تحديث وصل له سعر الليرة السورية مقابل الدولار وباقي العملات، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق

سجل سعر الدولار الأمريكي في دمشق للشراء 22000 ليرة سورية، بينما بلغ سعره للبيع 27000 ليرة سورية.

سعر الدولار أمام الليرة السورية في حلب

وصل سعر الدولار في حلب للشراء إلى 36000 ليرة سورية، وبلغ سعره للبيع 41000 ليرة سورية.

سعر الدولار أمام الليرة السورية في الحسكة

سجل سعر الدولار في الحسكة للشراء 29000 ليرة سورية، بينما بلغ سعره للبيع 31000 ليرة سورية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

سعر الشراء: 22,000 ليرة سورية

سعر البيع: 27,000 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل اليورو

سعر الشراء: 23,270 ليرة سورية

سعر البيع: 28,564 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سعر الشراء: 632 ليرة تركية

سعر البيع: 778 ليرة تركية

سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء: 438 ليرة سورية

سعر البيع: 541 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي

سعر الشراء: 5,867 ليرة سورية

سعر البيع: 7,204 ليرة سورية

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 5,992 ليرة سورية

سعر البيع: 7,357 ليرة سورية

سعر تحويل الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل ملحوظ, ويمكن تحويل المبالغ كما يلي:

1 دولار أمريكي = 22,000 ليرة سورية

5 دولارات أمريكية = 110,000 ليرة سورية

10 دولارات أمريكية = 220,000 ليرة سورية

25 دولارًا أمريكيًا = 550,000 ليرة سورية

50 دولارًا أمريكيًا = 1,100,000 ليرة سورية

100 دولار أمريكي = 2,200,000 ليرة سورية

500 دولار أمريكي = 11,000,000 ليرة سورية

1,000 دولار أمريكي = 22,000,000 ليرة سورية

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