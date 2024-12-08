سعر الدولار اليوم الأحد 8-12-2024 في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي.. يتساءل الكثير من الناس عن أسعار العملات وعلى رأسهم سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، والذي شهد حالة من الارتفاع الطفيف، في منتصف التعاملات.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي

رصدت جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي، وفقًا للموقع الرسمي للبنك الأهلي، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر شراء 50.16 جنيهًا وسعر بيع 50.26 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

بلغ اليورو في البنك الأهلي سعر شراء 52.8837 جنيهًا وسعر بيع 53.4214 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي

حقق الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي سعر شراء 63.8136 جنيهًا وسعر بيع 64.3881 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك الأهلي

وصل الفرنك السويسري في البنك الأهلي إلى سعر شراء 57.0194 جنيهًا وسعر بيع 57.5255 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

بلغ الدينار الكويتي في البنك الأهلي سعر شراء 162.5932 جنيهًا وسعر بيع 163.676 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي سعر شراء 13.3264 جنيهًا وسعر بيع 13.3823 جنيهًا.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك الأهلي

حقق الدينار الأردني في البنك الأهلي سعر شراء 70.2275 جنيهًا وسعر بيع 70.9887 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك الأهلي

بلغ الدينار البحريني في البنك الأهلي سعر شراء 131.6777 جنيهًا وسعر بيع 133.3616 جنيهًا.

سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي

وصل الريال القطري في البنك الأهلي إلى سعر شراء 12.731 جنيهًا وسعر بيع 13.7888 جنيهًا.

سعر الريال العماني اليوم في البنك الأهلي

حقق الريال العماني في البنك الأهلي سعر شراء 128.9958 جنيهًا وسعر بيع 130.5522 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

بلغ الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي سعر شراء 13.6435 جنيهًا وسعر بيع 13.6844 جنيهًا.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك الأهلي

سجل الدولار الكندي في البنك الأهلي سعر شراء 35.4137 جنيهًا وسعر بيع 35.8488 جنيهًا.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك الأهلي

حقق الدولار الأسترالي في البنك الأهلي سعر شراء 31.967 جنيهًا وسعر بيع 32.4428 جنيهًا.

سعر الين الياباني اليوم في البنك الأهلي

وصل الين الياباني في البنك الأهلي إلى سعر شراء 0.3329 جنيهًا وسعر بيع 0.3365 جنيهًا.

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أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم السبت 7-12-2024 في البنوك