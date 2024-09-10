سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
يشهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 انخفاضاً طفيفاً في السوق السوداء، بالإضافة إلى تذبذب سعره في البنوك المصرية بين ارتفاع وانخفاض وفقاً لأحدث التحديثات، و سنستعرض في هذا التقرير عبر الموجز سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك.
الريال السعودي بكام مصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري شهد تغيرًا طفيفًا في السوق الموازي، حيث سجل 13.02 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي هو 3.75 ريال سعودي لكل دولار، مما يؤثر على قيمته أيضاً مقابل الجنيه المصري.
الدولار مقابل الريال السعودي
تظل قيمة الدولار الأمريكي ثابتة عند 3.75 ريال سعودي، مما يعني أن الريال السعودي لديه قيمة ثابتة نسبياً أمام الدولار.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي
في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.912 جنيه للشراء و12.859 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
- البنك المركزى شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.875
- البنك الأهلي المصري شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859
- بنك مصر شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859
- بنك القاهرة شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859
- مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 12.929 ، بينما جاء للبيع 12.902
- البنك التجاري الدولي شراء 12.907 ، بينما جاء للبيع 12.828
- HSBC شراء 12.92 ، بينما جاء للبيع 12.88
- بنك الإسكندرية شراء 12.909 ، بينما جاء للبيع 12.863
- البنك الأهلى القطرى شراء 12.907 ، بينما جاء للبيع 12.791
- بنك أجريكول شراء 12.971 ، بينما جاء للبيع 12.815
- بنك البركة شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.816
- البنك المصرى الخليجى شراء 12.913 ، بينما جاء للبيع 12.868
- بنك الكويت الوطني شراء 12.926 ، بينما جاء للبيع 12.796
- المصرف المتحد شراء 12.92 ، بينما جاء للبيع 12.467
- المصرف العربى الدولى شراء 12.909 ، بينما جاء للبيع 12.878
- بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 12.91 ، بينما جاء للبيع 12.69
- البنك العقاري المصري العربي شراء 12.908 ، بينما جاء للبيع 12.558
- بنك الإستثمار العربي شراء 12.919 ، بينما جاء للبيع 12.864
- بنك قناة السويس شراء 12.915 ، بينما جاء للبيع 12.829
- البنك الأهلى الكويتى شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904
- البنك الأهلى اليونانى شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904
- بنك التنمية الصناعية شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904
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