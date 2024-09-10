سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

يشهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 انخفاضاً طفيفاً في السوق السوداء، بالإضافة إلى تذبذب سعره في البنوك المصرية بين ارتفاع وانخفاض وفقاً لأحدث التحديثات، و سنستعرض في هذا التقرير عبر الموجز سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والبنوك.

الريال السعودي بكام مصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري شهد تغيرًا طفيفًا في السوق الموازي، حيث سجل 13.02 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي هو 3.75 ريال سعودي لكل دولار، مما يؤثر على قيمته أيضاً مقابل الجنيه المصري.

الدولار مقابل الريال السعودي

تظل قيمة الدولار الأمريكي ثابتة عند 3.75 ريال سعودي، مما يعني أن الريال السعودي لديه قيمة ثابتة نسبياً أمام الدولار.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.912 جنيه للشراء و12.859 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزى شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.875

البنك الأهلي المصري شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859

بنك مصر شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859

بنك القاهرة شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.859

مصرف أبوظبى الإسلامى شراء 12.929 ، بينما جاء للبيع 12.902

البنك التجاري الدولي شراء 12.907 ، بينما جاء للبيع 12.828

HSBC شراء 12.92 ، بينما جاء للبيع 12.88

بنك الإسكندرية شراء 12.909 ، بينما جاء للبيع 12.863

البنك الأهلى القطرى شراء 12.907 ، بينما جاء للبيع 12.791

بنك أجريكول شراء 12.971 ، بينما جاء للبيع 12.815

بنك البركة شراء 12.912 ، بينما جاء للبيع 12.816

البنك المصرى الخليجى شراء 12.913 ، بينما جاء للبيع 12.868

بنك الكويت الوطني شراء 12.926 ، بينما جاء للبيع 12.796

المصرف المتحد شراء 12.92 ، بينما جاء للبيع 12.467

المصرف العربى الدولى شراء 12.909 ، بينما جاء للبيع 12.878

بنك الشركة المصرفية بنك سايب شراء 12.91 ، بينما جاء للبيع 12.69

البنك العقاري المصري العربي شراء 12.908 ، بينما جاء للبيع 12.558

بنك الإستثمار العربي شراء 12.919 ، بينما جاء للبيع 12.864

بنك قناة السويس شراء 12.915 ، بينما جاء للبيع 12.829

البنك الأهلى الكويتى شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904

البنك الأهلى اليونانى شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904

بنك التنمية الصناعية شراء 12.936 ، بينما جاء للبيع 12.904

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