أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم الأحد 8-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي متراوحًا بين 49.86 جنيهًا و50.06 جنيهًا للشراء، وبين 49.96 جنيهًا و50.06 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 49.9352 جنيهًا وللبيع 50.0697 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 49.97 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 49.96 جنيهًا وللبيع 50.06 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء 49.95 جنيهًا وللبيع 50.05 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 49.94 جنيهًا وللبيع 50.04 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 49.94 جنيهًا وللبيع 50.04 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 49.93 جنيهًا وللبيع 50.03 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 49.86 جنيهًا وللبيع 49.96 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم الأحد كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 52.6784 جنيهًا للشراء و53.2088 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.5686 جنيهًا للشراء و64.1062 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.872 جنيهًا للشراء و6.8919 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.1674 جنيهًا للشراء و56.8523 جنيهًا للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1166 جنيهًا للشراء و7.0718 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 162.61 جنيهًا للشراء و163.01 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 13.2998 جنيهًا للشراء و13.3241 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 70.3313 جنيهًا للشراء و70.5604 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 132.4085 جنيهًا للشراء و132.8108 جنيهًا للبيع.

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أسعار العملات.. سعر الدولار اليوم السبت 7-12-2024 في البنوك