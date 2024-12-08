سعر الدولار في مصر بأول يوم عمل للبنوك بعد تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، تغييرات طفيفة بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية للبنوك، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.

أعلى سعر للدولار في البنوك

سجل بنك الاستثمار العربي أفضل سعر شراء عند 49.96 جنيه، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر بيع عند 49.97 جنيه، في حين استقر سعر الدولار في معظم البنوك المصرية، حيث جاء بنك المركزي المصري بسعر شراء 50.07 جنيه وسعر بيع 49.935 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

بنك أبوظبي الإسلامي: شراء 50.06 جنيه، بيع 49.97 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.06 جنيه، بيع 49.96 جنيه.

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.03 جنيه، بيع 49.93 جنيه.

بنك كريدي أجريكول: شراء 50.05 جنيه، بيع 49.95 جنيه.

بنك البركة: شراء 50.03 جنيه، بيع 49.93 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 50.03 جنيه، بيع 49.93 جنيه.

المصرف المتحد: شراء 50.03 جنيه، بيع 49.93 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.03 جنيه، بيع 49.93 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 50.04 جنيه، بيع 49.94 جنيه.

بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 50.05 جنيه، بيع 49.95 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.06 جنيه، بيع 49.96 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 50.06 جنيه، بيع 49.96 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.002 جنيه، بيع 49.96 جنيه.

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.06 جنيه، بيع 49.97 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.06 جنيه، بيع 49.97 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: شراء 49.96 جنيه، بيع 49.86 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء 49.66 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.16 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 0.12 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي كان عند 49.78 جنيه.

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