تجاوز الـ 50 جنيهاً.. ارتفاع جديد في سعر الدولار في مصر الآن

سجل سعر الدولار في مصر الآن أسعار داخل البنوك المصرية، ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم الأحد 8-12-2024، حيث ارتفع بنحو 22 قرشًا.

لذلك يستعرض الموجز، أسعار الدولار في البنوك الرئيسية، على النحو التالي:

سعر الدولار في مصر الآن

البنك الأهلي وبنك مصر:

للشراء: 50.15 جنيهًا

لبيع: 50.20 جنيهًا

البنك التجاري الدولي (CIB):

للشراء: 50.15 جنيهًا

لبيع: 50.25 جنيهًا

مصرف أبوظبي الإسلامي:

للشراء: 50.18 جنيهًا

لبيع: 50.27 جنيهًا

بنك قناة السويس:

للشراء: 50.17 جنيهًا

لبيع: 50.27 جنيهًا

سعر الدولار في مصر الآن

أجرى البنك المركزي المصري تعديلًا في سياساته النقدية حيث قرر تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار وفقًا لآليات العرض والطلب، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قيمة الدولار لتصل إلى حوالي 48 جنيهًا مقابل الجنيه المصري، بعد أن كانت في حدود 30.95 جنيهًا.

سعر الدولار في مصر الآن

سعر صرف الدولار في البنوك

وفي وقت سابق، أشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن سعر الصرف قد يشهد تقلبات في نطاق 5% خلال الفترة المقبلة، ما يوضح أن الحكومة تتبنى سياسة مرنة تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تسهم هذه التغيرات في أسعار الدولار في التأثير المباشر على الاقتصاد المصري، حيث تضع ضغوطًا على الأوضاع المالية للمواطنين وتؤثر على تكلفة المعيشة.

يُعتبر استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري عاملاً مهماً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. فعندما تبقى الأسعار ضمن نطاق محدد، يساعد ذلك في تقليل الضغوط على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل التجارة والصناعة.

سعر الدولار في مصر الآن

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

كما يعزز هذا الوضع من ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما قد يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة المستقرة على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، في حال واصلت السياسات الحكومية تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.

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