ارتفاع سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الدولار حالة الارتفاع المفاجئ في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وتراوحت الأسعار في معظم البنوك بين 50.17 جنيهًا للشراء و50.77 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 50.1742 جنيهًا وللبيع 50.3106 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 50.52 جنيهًا وللبيع 50.62 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

شهد سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 50.59 جنيهًا وللبيع 50.69 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

حقق سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 50.67 جنيهًا وللبيع 50.77 جنيهًا.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

شهد سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.66 جنيهًا وللبيع 50.75 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حقق سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 50.63 جنيهًا وللبيع 50.73 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول للشراء 50.63 جنيهًا وللبيع 50.73 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 50.62 جنيهًا وللبيع 50.72 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

شهد سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء 50.62 جنيهًا وللبيع 50.72 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 50.56 جنيهًا وللبيع 50.66 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 50.55 جنيهًا وللبيع 50.65 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 50.20 جنيهًا وللبيع 50.30 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 50.20 جنيهًا وللبيع 50.30 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدولار اليوم في بنك HSBC للشراء 50.19 جنيهًا وللبيع 50.29 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

شهد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 50.17 جنيهًا وللبيع 50.27 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

حقق سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 50.17 جنيهًا وللبيع 50.27 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية