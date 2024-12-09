استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار استقرارًا مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، حيث سجل في المتوسط 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها في بداية التعاملات.

وترصد الموجز في التقرير التالي اسعار الدولار داخل البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك الوطنية والخاصة عند مستويات ملحوظة، مما يعكس استقرارًا عامًا في السوق النقدي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا مقارنة بتعاملات الأيام السابقة.

سعر الدولار في بنك مصر

حافظ بنك مصر على سعر الدولار عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، مما يعزز من ثقة العملاء في استقرار السوق.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

شهدت البنوك الخاصة استقرارًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجلت أسعارًا متقاربة تعكس التوازن في السوق.

سعر الدولار في بنك CIB

بلغ سعر الدولار في بنك CIB (التجاري الدولي) 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس المستويات التي شهدها خلال التعاملات الأخيرة.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 50.28 جنيه للشراء، و50.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، مستمرًا في استقراره دون تغير ملحوظ.

سعر الدولار في المصرف المتحد

حافظ المصرف المتحد على استقرار سعر الدولار عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع، مسجلًا استقرارًا مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

حافظ بنك فيصل الإسلامي على سعر الدولار عند 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم في البنك المركزي

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية وفقًا للتحديثات الرسمية للبنك المركزي المصري، حيث حافظ الدولار الأمريكي على استقراره وسط حركة تداول مستقرة في السوق المحلية.

وتعكس مستويات استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 حالة من الثبات في السوق النقدي، ما يدعم توقعات باستمرار التوازن في حركة العملات خلال الفترة المقبلة.

إقرأ ايضا

أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.. صعود ام انخفاض

تحديث سعر الدولار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في البنوك

