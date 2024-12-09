سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 حالة من الاستقرار مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المصرفية.
سعر الدولار اليوم
تنشر جريدة “الموجز” سعر الدولار اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
- سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.21 جنيهًا للشراء - 50.30 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول: 50.20 جنيهًا للشراء - 50.30 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي: 50.20 جنيهًا للشراء - 50.30 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: 50.20 جنيهًا للشراء - 50.30 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 50.20 جنيهًا للشراء - 50.30 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك HSBC: 50.19 جنيهًا للشراء - 50.29 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB: 50.18 جنيهًا للشراء - 50.28 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB: 50.18 جنيهًا للشراء - 50.28 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 50.18 جنيهًا للشراء - 50.28 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري: 50.1742 جنيهًا للشراء - 50.3106 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك SAIB: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك مصر: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد: 50.17 جنيهًا للشراء - 50.27 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB: 50.15 جنيهًا للشراء - 50.25 جنيهًا للبيع.
- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي: 50.1424 جنيهًا للشراء - 50.2424 جنيهًا للبيع.
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