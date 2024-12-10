معلومات عن فواز الأخرس صهر بشار الأسد الذي فرضت أمريكا عقوبات عليه

أصبح فواز الأخرس صهر بشار الأسد في مرمي العقوبات الأمريكية بعد فرض، الولايات المتحدة عقوبات عليه في أعقاب فرار الرئيس السوري السابق إلى روسيا بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد بعد فرض عقوبات أمريكية عليه.

أمريكا تفرض عقوبات علي فواز الأخرس

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية فواز الأخرس والد زوجة بشار الأسد على لائحة العقوبات بسبب تقديمه دعمًا وتسهيلات لـ بشار الأسد فيما يتعلق بالمسائل المالية والتهرب من العقوبات.

أسماء الأسد ووالدها فواز الأخرس

واستهدفت العقوبات الأمريكية فواز الأخرس، إلى جانب أسماء الأسد، ووالدتها سحر عطري، وشقيقها فراس، وعمها إياد الأخرس، وجميعهم سوريون حاصلون على الجنسية البريطانية.

من هو فواز الأخرس؟

وولد فواز الأخرس في مدينة حمص في سبتمبر1946، ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، بحسب قائمة وزارة الخزانة للأفراد الخاضعين للعقوبات.

وحصل فواز الأخرس على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب "القصر العيني" في جامعة القاهرة في العام 1971، والدكتوراه في الطب من جامعة دمشق في العام 1973.

بعد ذلك هاجر فواز الأسد إلى المملكة المتحدة، وأكمل دراساته العليا في الطب الباطني وأمراض القلب في مستشفى "كينجز كوليدج"، قبل أن يقضي عدة سنوات مطلع التسعينيات كرئيس لقسم القلب في مستشفى الملك فهد العسكري بالمملكة العربية السعودية، ليعود بعدها إلى لندن ويستقر هناك كطبيب بارز لأمراض القلب في مشافي بريطانيا ويحصل على جنسيتها.

بداية تعرف بشار الأسد علي فواز الأخرس

وتعرّف فواز الأخرس، في لندن، إلى طبيب العيون بشار الأسد الذي التقى ابنته أسماء قبل ذلك، ليسهّل له دراسته في مستشفى العيون الغربية "مارليبون"، وفق ترتيبات قام بها وسطاء بتكليف من حافظ الأسد.

ولم يكن فواز الأخرس مهتمًا بأي نشاط سياسي، طوال مدة إقامته في المملكة المتحدة، إلا أنه كان قريباً من دوائر المغتربين، العرب عموماً والسوريين بشكل خاص، يشارك في تجمعاتهم ولقاءاتهم، ويحظى بتقدير واحترام بين كثيرين، منهم سوريون رجال أعمال أثرياء ودبلوماسيون عرب وأجانب.

كيف حسن فواز الأخرس صوره بشار الأسد في بريطانيا؟

وبدأ فواز الأخرس، بعد وصول صهره بشار الأسد إلى السلطة يساهم في الترويج للعهد الجديد بين الأوساط البريطانية والجالية العربية على أنه بداية التغيير والإصلاح في سوريا.

ووفق مقربين، عزز فواز الأخرس حضوره كـ "مختار منتدب" لنظام الأسد "العصري" في لندن.

فواز الأخرس

و حرص الدكتور فواز الأخرس على جمع مجموعة من المؤيدين والمؤثرين في المجتمع السياسي البريطاني حوله، ونصّب نفسه "حارساً سياسياً" لنظام الأسد في لندن.

اقرأ أيضًا

سيناريوهات صادمة تنتظر بشار الأسد بعد سيطرة الفصائل المسـلحة وتخلي الحلفاء عنه

رحلة صعود بشار الأسد إلى حكم سوريا وسقوطه علي أيدي الفصائل المسـلحـة