سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم.. الانهيار يستمر

سجلت سعر الدولار مقابل الليرة السورية ، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، مستويات قياسية جديدة، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في ظل استمرار الغموض السياسي والاقتصادي في البلاد، وجاءت الأسعار على النحو التالي عبر الموجز:

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

دمشق: 14,000 ليرة للشراء، 15,000 ليرة للبيع.

حلب: 15,000 ليرة للشراء، 16,000 ليرة للبيع.

الحسكة: 15,000 ليرة للشراء، 16,000 ليرة للبيع.

هذا التباين في الأسعار بين المحافظات السورية يعكس الفجوة المتزايدة بين مناطق النفوذ والسلطة، حيث تسيطر قوى متعددة على الأسواق، ما يزيد من صعوبة التحكم في سعر الصرف.

قيم الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

لإعطاء صورة أوضح عن تأثير انهيار الليرة السورية، يمكن استعراض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملة السورية، حيث جاءت كالتالي:

1 دولار أمريكي = 14,000 ليرة سورية.

5 دولارات أمريكية = 70,000 ليرة سورية.

10 دولارات أمريكية = 140,000 ليرة سورية.

25 دولارًا أمريكيًا = 350,000 ليرة سورية.

50 دولارًا أمريكيًا = 700,000 ليرة سورية.

100 دولار أمريكي = 1,400,000 ليرة سورية.

500 دولار أمريكي = 7,000,000 ليرة سورية.

1,000 دولار أمريكي = 14,000,000 ليرة سورية.

5,000 دولار أمريكي = 70,000,000 ليرة سورية.

10,000 دولار أمريكي = 140,000,000 ليرة سورية.

الدولار مقابل الليرة السورية.. أزمة تلاحق المواطنين

تتعد أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية من أبرز القضايا التي تثير قلق المواطنين السوريين، إذ تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية والخدمات الضرورية في البلاد. ومع كل ارتفاع في سعر الدولار، ترتفع معه أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية، ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.

شهدت الليرة السورية تدهورًا حادًا، إذ فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب نقص السيولة بالدولار وغياب التدخل الحكومي الفعال لدعم العملة المحلية.

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