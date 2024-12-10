ارتفاع جديد في سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر الشراء 16,000 ليرة وسعر البيع 17,000 ليرة، بنسبة زيادة بلغت 10.53%، ليعكس الارتفاع الضغوط الاقتصادية المتزايدة على العملة السورية نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب تأثيرات السوق السوداء على سعر الصرف الرسمي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

كما شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في عدد من البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر الشراء والبيع في عدة بنوك، مع تسجيل بعض البنوك أفضل أسعار للشراء والبيع.

ويرصد “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك المصرية، فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، حيث بلغ 50.79 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 0.49 جنيه مقارنة بآخر سعر أمس، والذي كان 50.30 جنيه.

جاء البنك الأهلي اليوناني في صدارة البنوك كأفضل بنك للبيع بسعر 50.70 جنيه، فيما بلغ سعر الشراء 50.79 جنيه، بينما سجل بنك التنمية الصناعية أسعارًا مماثلة عند 50.79 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

البنك المركزي المصري: 50.584 جنيه للشراء و50.446 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.56 جنيه للشراء و50.46 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 50.57 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.57 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.57 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بنك الاستثمار العربي: 50.57 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 50.58 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.55 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK): 50.515 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع.

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