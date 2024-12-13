بعد اعلان محافظ البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع الاستعداد .. تفاصيل الطقس

يشهد الطقس خلال هذه الأيام الكثير من التقلبات والاضطرابات سواء في الحالة الجوية أو حركة الملاحة البحرية، مما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تصدر تحذيرات لتوخي الخذر.

يأتي ذلك بجانب ما أعلنه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك استجابة لتحذيرات هيئة موانئ البحر الأحمر بشأن توقعات سوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس في محافظة البحر الأحمر.

اضرابًا في الملاحة البحرية.. حالة الطقس البحر الأحمر

حذر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة البحر الأحمر أن هناك ثمة اضطرابات متوقعة في الملاحة البحرية وكذلك سوءًا في الأحوال الجوية.

ولفت مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحر الأحمر أن الاضطراب المتوقع بدأ من مساء يوم الخميس ومن المتوقع أن يستمر لمدة 48 ساعة.

ومن جانبه أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

رياح



وشدد حنفي على رفع الجاهزية في جميع الوحدات المحلية والهيئات التنفيذية، موجهًا بضرورة العمل على الحد من التأثيرات المحتملة لهذه التقلبات المناخية، خاصة على الملاحة البحرية والأنشطة المختلفة بالمحافظة.

المركز الوطني للطوارئ يناشد مرتدي البحر بتوخي الحذر

ومن جانبه ناشد المركز الوطني للطوارئ مرتادي البحر والعاملين في الأنشطة والرحلات البحرية توخي الحيطة والحذر، ودعاهم لتأجيل الرحلات البحرية إلى حين تحسن الظروف الجوية.

وطالب محافظ البحر الأحمر جميع الجهات الجهات المختصة بالمحافظة لمتابعة تطورات الأحوال الجوية، وضمان استجابة سريعة لأي طارئ قد يحدث.

ودعا حنفي المواطنين بالالتزام ما تصدره الجهات المختصة ومتابعة التحذيرات الرسمية والالتزام بالإرشادات للحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة مشيرة إلى أن هناك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بجانب سقوط أمطار على بعض المحافظات الساحلية، واضطراب في حالة البحر الأحمر.

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