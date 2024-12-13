بدءًا من 24 ديسمبر.. جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025.. من الكلمات البحثية التي تصدرت الترند على محركات البحث المختلفة من قبل طلاب الصف الرابع الإبتدائي الأزهرى واولياء امورهم لمعرفة جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

نشرت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية والأزهر الشريف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 2025، وذلك ليستعد الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

يتبين جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025 باليوم والتاريخ والمادة وزمن الإجابة، بينما يخضع الطلاب المبصرون إلى امتحان القرآن الكريم شفهيًا، بينما يمتحن التلاميز المكفوفين شفهيًا في المواد المقررة عليهم.

ويبدأ جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري الترم الأول 2024 2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024.

ويوضح جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025 كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024

امتحان مادة القرآن الكريم لمدة ساعتان من الساعة 9 إلى 11 صباحًا.

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 إلى 1 ظهرًا.

يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024

امتحان مادة التربية الإسلامية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف من الساعة 9 إلى 11:30 صباحًا.

جدول امتحانات رابعة ابتدائي أزهر الترم الأول 2025

يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024

امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.

يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024

امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

امتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 إلى 12:30 ظهرًا.



يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024

امتحان مادة المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية والخاصة فقط) لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 إلى 10:30 صباحًا.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024



وقد تم تحديد عدد من الطلبات التى يجب على الطلاب توفيرها قبل التسجيل:

عدد 4 صور بخلفية بيضاء ومسجل عليها من أسفل الاسم كامل ومطابق لشهادة الميلاد والرقم القومي.

لا بد أن تكون الصورة المرفوعة على الموقع من ضمن الأربع صور التى تسلم للامتحانات.

أما بالنسبة للمعيد يقوم باستخراج بيان رسوب حديث من المنطقة، ويقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بكتابة رقم جلوس المعيد وسنة الإعادة فى كشف 2ج فى الملاحظات.

شهادة ميلاد حديثة لم يمر علي استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب .

بيان الرسوب بالنسبة للمعيد يرفق مع الاستمارة الإلكترونية مع مراعاة عدم وضع الهمزات أو النقاط على اسم الطالب فى برنامج شئون الطلاب حتى لا يحدث خطأ فى الترتيب الأبجدى لكشوف 2ج.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، التي ستبدأ في بداية شهر يناير 2025. تتزامن هذه الامتحانات مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات، ولذلك أعلنت عن الجداول الرسمية لعقد تلك الامتحانات، والذي جاء كالتالي :

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