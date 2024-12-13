حقيقة تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025..اعرف التفاصيل

حقيقة تسريب إمتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025.. تصدر تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، محركات البحث، خاصةً بعد نشر جروبات شاومينج عبر منصة تيليجرام صورًا لامتحان اللغة العربية .

وجاء هذا الحدث جاء وسط بحث مستمرمن قبل الطلاب واولياء أمورهم على مواعيد الامتحانات والمراجعات، حيث يتزايد الاهتمام في مثل هذه الفترات، وفيما يلي سيوضح لكم الموجز التفاصيل الكاملة حول حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية.

عقوبة القانون لـ تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية

وفيما يتعلق بـ عقوبة القانون لـ تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد أصدر مجلس النواب القانون رقم 205 لسنة 2020 لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد من يشارك في تسريب الامتحانات أو يساعد في الغش، ووفقًا لهذا القانون، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، كل من قام بتسريب أو نشر أسئلة الامتحان أو الترويج لها، سواء من خلال الإنترنت أو أي وسيلة أخرى. كما يعاقب القانون كل من يروج لأعمال الغش أو يساهم في الإخلال بنظام الامتحانات.

غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه

ووفقًا للمادة 2 من نفس القانون، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، كل من استخدم أجهزة اتصال حديثة مثل الهواتف المحمولة بهدف الغش أو المساعدة في تسريب الامتحانات. وتتم مصادرة الأجهزة التي تم استخدامها في مثل هذه الأفعال. كما ينص القانون على حرمان الطالب الذي يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه من أداء الامتحانات في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من نفس العام الدراسي، بالإضافة إلى اعتبار الطالب راسبًا في جميع المواد.

يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وضمان سير الامتحانات بشكل قانوني وآمن، والتصدي لأعمال الغش والتسريب التي تؤثر سلبًا على التعليم في مصر.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الموعد الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، التي ستبدأ في بداية شهر يناير 2025. تتزامن هذه الامتحانات مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك مدارس اللغات، ولذلك أعلنت عن الجداول الرسمية لعقد تلك الامتحانات، والذي جاء كالتالي :

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول

ستبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025 ومن المقرر أن تبدأ الإجازة يوم 25 يناير وتستمر حتى أسبوعين إلى 6 فبراير 2025.

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