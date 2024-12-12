جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الاول 2025.. بالتفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية.. يترقب الطلاب ظهور جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الاول لعام 2025 خلال الأيام المقبلة من مديريات التربية والتعليم نظرًا لاقتراب موعد الامتحانات المقرر عقدها يوم 18 يناير القادم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول ومواعيد امتحانات المواد بالتفاصيل حتى يستطيع الطالب اعطاء أولوية للمادة الأقرب لتأديتها.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول

من المقرر أن تصدر المديريات والإدارات التعليمية جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول خلال الأيام المقبلة، قبل شهر يناير القادم من العام الجديد، وستصدر كل مديرية تعليمية بالمحافظة الجدول الخاص بها.

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول

ستبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025 ومن المقرر أن تبدأ الإجازة يوم 25 يناير وتستمر حتى أسبوعين إلى 6 فبراير 2025.

امتحانات الشهادة الاعدادية

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية وللمرحلة الإعدادية حتى الثانوية يوم 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

موعد بداية العام الدراسي ونهايته

بدأ العام الدراسي الحالي يوم 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 5 يونيو 2025، موزعًا على 35 أسبوعًا تشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

مواعيد الفصل الدراسي الأول

بداية الفصل الأول 21 سبتمبر 2024.

امتحانات الجدارات الأساسية تُعقد لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في 8 يناير 2025.

امتحانات النقل تبدأ في 11 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية تُجرى بدءًا من 18 يناير 2025.

نهاية الفصل الأول 23 يناير 2025، مع انتهاء جميع الامتحانات.

إجازة نصف العام

تبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني

بداية الفصل الثاني 8 فبراير 2025.

البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات: يبدأ في 12 أبريل 2025.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل تُعقد بدءًا من 24 مايو 2025.

امتحانات الجدارات بمدارس التعليم الفني تبدأ في 3 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق في 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة تبدأ في 14 يونيو 2025.

نهاية الفصل الثاني 5 يونيو 2025.

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