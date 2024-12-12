موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات.. بالتفاصيل

إجازة نصف العام.. يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات التي تُعد الراحة للاستعداد للفصل الدراسي الثاني، لذلك يتسأل الكثير على عدد أيام الإجازة موعدها وفقًا للخريطة الزمنية المحددة من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حول موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات والتي ينتظرها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بعد الانتهاء من امتحانات الترم الأول.

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام للمدارس

تبدأ إجازة نصف العام للمدارس يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025، حيث من المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير، حيث تبدأ الامتحانات بالمدارس يوم 11 يناير 2025.

أما إجازة نهاية العام الدراسي تبدأ يوم الخميس الموافق 5 يونيو، أما الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

تُحدد إجازة نصف العام للمدارس من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025، عقب انتهاء الامتحانات التي تختتم في 23 يناير، علمًا بأن الامتحانات تبدأ في الجامعات يوم 4 يناير 2025.

إجازة نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

بدأ العام الدراسي الحالي في 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، موزعًا على 35 أسبوعًا تشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وبدأ الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر، وتُعقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في 8 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات النقل في 11 يناير، وتليها امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير.

ينتهي الفصل الدراسي الأول في 23 يناير، لتبدأ إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويعود الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير، مع تنفيذ البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات في 12 أبريل.

تبدأ امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل في 24 مايو، بينما تُعقد امتحانات الجدارات في مدارس التعليم الفني في 3 مايو.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 5 يونيو 2025.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو.

إجمالي أيام الدراسة الفعلية يبلغ 203 أيام، منها 106 أيام للفصل الأول و97 يومًا للفصل الثاني.

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