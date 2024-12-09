ازادات محركات بحث جوجل، حول موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات نظرًا لاقتراب امتحانات الترم الأول والتي من المقرر أن تبدأ بعدها الإجازات الرسمية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لمنتصف العام الجاري.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى معرفة موعد امتحانات الترم الأول لنصف العام.

إجازة نصف العام

موعد إجازة نصف العام للمدارس

حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام للمدارس لعام 2025 يوم 25 يناير حيث من المقرر أن تستمر ليوم 6 فبراير 2025، وينطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس 8 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام للجامعات يوم 25 يناير أيضًا وتستمر لمدة أسبوعين حتى موعد 6 فبراير القادم، وتبدأ الدراسة بالفصل الثاني للجامعات يوم 8 فبراير 2025.

موعد امتحانات نصف العام للمدارس

تبدأ امتحانات نصف العام للمدارس يوم 11 يناير للصف الأول والثاني الثانوي والإعدادي إلى المرحلة الابتدائية وتستمر الامتحانات إلى يوم 16 يناير بنسبة لطلاب صفوف النقل، أما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ يوم 18 يناير وتنتهي يو 23 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام

موعد امتحانات نصف العام للجامعات

تبدأ امتحانات نصف العام للجامعات يوم 4 يناير وتستمر حتى 23 يناير القام من 2025، وتبدأ الإجازة يم 25 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

تحدد الخريطة الزمنية للعام الدراسي موعد الامتحانات والإجازات وما المتبقي من الأيام حتى تنتهي الدراسية:

العام الدراسي الجديد انطلق في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم 21 سبتمبر، وينتهي في 5 يونيو المقبل، إجمالي أسابيع الدراسة يبلغ 35 أسبوعًا، موزعة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

بدأ الفصل الدراسي الأول يوم 21 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في 8 يناير.

تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول في 11 يناير، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية التي تبدأ في 18 يناير.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 23 يناير باختتام الامتحانات.

يحصل الطلاب على إجازة نصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير.

يشهد تنفيذ البرنامج العلاجي في مدارس الجدارات يوم 12 أبريل.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو، بينما تنطلق امتحانات الجدارات لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني يوم 3 مايو. ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 5 يونيو.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات في 31 مايو، بينما تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة في 14 يونيو.

عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول يبلغ 106 أيام بعد خصم الإجازات، بينما يبلغ عددها في الفصل الدراسي الثاني 97 يومًا، ليصل إجمالي أيام الدراسة الفعلية خلال العام إلى 203 أيام.

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