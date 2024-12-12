بالرابط الرسمي.. تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 لجميع الصفوف الدراسية بدءً من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية والثانوية، سواء كانت لصفوف النقل أو لطلاب الشهادات.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة الحصول على نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 بدءً من مرحلة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي إلى الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي إلى الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي.

رابط نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

يمكن للطلاب الحصول على لينكات نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــا حيث توفر هذه النماذج اسئلة مشابه لما تأتي في امتحانات نصف العام والنهائية.

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم

روابط نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الرابع الابتدائي من هنـــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الخامس الابتدائي من هنــــــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف السادس الابتدائي من هنـــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الأول الإعدادي من هنـــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الثاني الإعدادي من هنــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الثالث الإعدادي من هنــــــــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الأول الثانوي من هنــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الثاني الثانوي من هنــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2024 الصف الثالث الثانوي من هنــــــــــــا

نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية للصف الأول والثاني الإعدادي يوم 11 يناير إلى 16 يناير القادم 2025، أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم من نفس الشهر واليوم.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025، أما امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ يوم 30 مايو وامتحانات الثانوية العامة من يوم 14 يونيو 2025.

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