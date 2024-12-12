إلغاء تقييمات الوزارة الأسبوعية والشهرية بالمدارس.. والتعليم ترد

تقييمات الوزارة.. انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخبار حول إلغاء التقييمات الأسبوعية والشهرية لطلاب المدارس، مما آثار الجدل بين أولياء الأمور والطلاب مطالبين بمعرفة الحقيقة بالتفاصيل حول قرارات وزارة التربية والتعليم الرسمية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل حول إلغاء تقييمات الوزارة الأسبوعية والشهرية لطلاب المدارس، بالإضافة إلى معرفة روابط الحصول عليها من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

التقييمات الأسبوعية

إلغاء تقييمات الوزارة الأسبوعية والشهرية

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الأمر حول إلغاء التقييمات الأسبوعية والشهرية لطلاب المدارس، مشيرًا إلى أن التقييمات والواجبات الأسبوعية والشهرية مستمرة، لكنها ستتم داخل المدارس من خلال بنوك أسئلة اختيارية.

أهمية التقييمات الأسبوعية

وأوضح بهاء الدين في تصريحات تليفزيونية، أن التقييمات الأسبوعية والشهرية جزء من العملية التعليمية، تهدف إلى التقييم المستمر للطالب وتعزيز استيعابه للمعلومات، مشيرًا إلى أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في العديد من الدول ولن تشكل ضغطًا على الطلاب.

طمأن نائب الوزير أولياء الأمور بأنه في حالة وجود أي مشكلات تتعلق بالتقييمات أو العملية التعليمية، ستراجع بإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن مصلحة الطلاب، مؤكدًا أن جميع الكتب كانت متوفرة في مخازن الوزارة قبل بدء العام الدراسي، ولا توجد أي مشكلات متعلقة بتوزيعها.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية

يمكن للطلاب الحصول على التقييمات الأسبوعية والشهرية من خلال موقع البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتستطيع الحصول على كل المواد لجميع المراحل الدراسية من خلال اختيار المرحلة والسنة الدراسية من هنــــــــــا.

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام الدراسي

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود أي تأجيل لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، رغم ظهور بعض حالات الإصابة بالإنفلونزا خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي كما أعلنتها الوزارة لم تتغير، وأن الامتحانات ستُعقد في موعدها المحدد.

مواعيد امتحانات نصف العام

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير 2025.

تنتهي الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية يوم 23 يناير 2025.

تبدأ إجازة نصف العام مباشرةً بعد الامتحانات في 25 يناير 2025.

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