بالصور.. وزير التربية والتعليم والسفير الفرنسي يتفقدان مدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة

تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة العائلة المقدسة "الجزويت" بالقاهرة، برفقة السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، لتفقد سير العملية التعليمية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم والسفير الفرنسي لمدرسة العائلة المقدسة بالقاهرة، بالإضافة إلى تصريحاتهم عن تطوير التعليم خلال جولاتهم.

وزير التربية والتعليم

برنامج زيارة وزير التربية والتعليم لمدرسة العائلة المقدسة

حضر وزير التربية والتعليم والسفير طابور الصباح وتحية العلم، بمدرسة العائلة المقدسة، حيث ألقى الوزير كلمة أعرب فيها عن فخره بتواجد هذه المؤسسة التعليمية العريقة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 145 عامًا.

وزير التربية والتعليم

وأشاد وزير التربية والتعليم بدور المدرسة في تعزيز التعليم واللغة الفرنسية مع الحفاظ على الهوية الوطنية، مشددًا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي تقوم على تاريخ طويل من التعاون الثقافي والتربوي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدور المهم الذي تلعبه المدارس الفرنسية في مصر، ومنها مدارس العائلة المقدسة، في تقديم تعليم يوازن بين الأصالة والمعاصرة ويعزز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.

وزير التربية والتعليم

دعم مستمر من الجانب الفرنسي

أعرب السفير إيريك شوفالييه عن تقديره للتعاون القائم بين السفارة الفرنسية ووزارة التربية والتعليم، مشيدًا بدور مدرسة العائلة المقدسة في تقديم تعليم متميز يمكن الطلاب من إتقان ثلاث لغات رئيسية “العربية، الفرنسية، والإنجليزية” إلى جانب لغات إضافية مثل الإسبانية. وأكد التزام السفارة بمواصلة دعم المدارس الفرنسية في مصر وتعزيز المبادرات التعليمية وبرامج التبادل الثقافي.

وزير التربية والتعليم

جولة وزير التربية والتعليم بالمدرسة

تفقد وزير التربية والتعليم والسفير مكتبة المدرسة التي تحتوي على كتب عريقة، من بينها نسخة من "وصف مصر"، بالإضافة إلى قطع أثرية تاريخية. كما زارا فصول المرحلتين الثانوية والإعدادية، وشهدا حصصًا تعليمية في التاريخ، العلوم، والرياضيات.

وزير التربية والتعليم

أنشطة وفعاليات الطلاب

استعرض طلاب المدرسة عددًا من الأنشطة الصفية واللاصفية، بما في ذلك الرحلات الثقافية والعلمية، الأنشطة الخيرية، والفعاليات الرياضية. كما عرضوا نماذج من أعمالهم الفنية التي شملت الرسم، الخط العربي، وفنون الصلصال وطي الورق.



وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير بأداء الطلاب والمعلمين، وحث الطلاب على مواصلة الاجتهاد لتحقيق التفوق والمساهمة في بناء الوطن.

ومن جهته، أكد الأب رومان أمين، مدير المدرسة، أن المدرسة تركز على تنشئة طلابها بصورة متكاملة، تجمع بين التميز الأكاديمي والقيم الإنسانية، مع تعزيز انفتاحهم على العالم.

المرافقين في الزيارة

رافقهما خلال الزيارة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد دانييل ريجنو، ملحق التعاون التربوي بالسفارة الفرنسية، والسيد فرانك توريس، ملحق تعاون اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي، والسيدة منال جندي، مساعدة قطاع التعليم بالمعهد الفرنسي، بالإضافة إلى الأب رومان أمين، مدير المدرسة.

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